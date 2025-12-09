الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

فريتز يتصدر المشاركين في «دولية لاس فيجاس»

فريتز يتصدر المشاركين في «دولية لاس فيجاس»
9 ديسمبر 2025 11:42

لاس فيجاس (رويترز)
سينافس ثمانية من أبرز لاعبي التنس المحترفين للرجال في العالم، بينهم الأميركي تيلور فريتز، على جائزة مالية قدرها مليون دولار في بطولة (إم.جي.إم سلام) في لاس فيجاس العام المقبل.
وستشهد البطولة الاستعراضية التي ستقام في مارس المقبل شوطاً فاصلاً إقصائياً من عشر نقاط.
وسيتصدر فريتز، المصنف الأميركي الأول والسادس عالمياً، هذه البطولة، وسينضم إليه مواطنه تومي بول المصنف 20 حالياً.
كما سينافس فيها أيضاً النرويجي كاسبر رود والأسترالي نيك كيريوس والبرازيلي جواو فونسيكا والفرنسي جايل مونفيس والإيطالي لورنسو موزيتي والكازاخستاني الكسندر بوبليك.
وفي عامها الثالث، شهدت بطولة (إم.جي.إم سلام) عدداً من المباريات رفيعة المستوى، بما في ذلك نهائي العام الماضي بين أرينا سبالينكا ونعومي أوساكا، وواحد بين آخر مشاركات رافائيل نادال قبل اعتزاله.
وتأتي البطولة في الوقت الذي يواجه فيه التنس انتقادات بسبب الجدول المزدحم بالبطولات.
وفي مارس الماضي، رفعت رابطة لاعبي التنس المحترفين دعوى قضائية ضد سلطات الرياضة، بما في ذلك اتحاد لاعبي ولاعبات التنس المحترفين، واصفة جدول البطولات المزدحم بأنه غير مستدام.
ورغم ذلك، لا تزال تقام المباريات الاستعراضية.
وسيلتقي المصنف الأول كارلوس ألكاراز مع المصنف الثاني يانيك سينر، اللذان فازا بتسعة من آخر عشرة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى فيما بينهما، في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.
وتقام هذه المباراة الاستعراضية قبل ثمانية أيام من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة. 

أخبار ذات صلة
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
قائمة «توب 10» لمصنفات التنس دون تغيير
كاسبر رود
رافاييل نادال
أرينا سابالينكا
