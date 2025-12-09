خطة التعافي تحرم بالمر من الظهور أمام أتالانتا

برجامو (أ ف ب)

سيغيب كول بالمر عن مواجهة تشيلسي الإنجليزي أمام أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، إذ يسعى مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا للحفاظ على جاهزية المهاجم الذي عانى من الإصابات.

وأكد ماريسكا الاثنين أن بالمر لم يسافر مع تشيلسي إلى برجامو ضمن خطة التعافي، بعد غيابه لشهرين عن الملاعب.

وكان اللاعب البالغ 23 عاماً يعاني بداية من إصابة في الفخذ، قبل أن يتعرض لكسر في إصبع قدمه إثر اصطدامه بباب في منزله.

وشارك بالمر أساسياً للمرة الأولى منذ سبتمبر في التعادل السلبي أمام بورنموث السبت، لكن ماريسكا لا يرغب في المخاطرة به أمام أتالانتا.

وقال المدرب الإيطالي: «كول في مرحلة من عملية التعافي حالياً. لا يمكنه خوض مباراتين متتاليتين خلال ثلاثة أيام. خططنا لذلك، وهذه مجرد وسيلة لحمايته».

كما سيغيب ليام ديلاب بعد إصابة في الكتف أمام بورنموث، لكن ماريسكا كشف عن تطور إيجابي بشأن حالته: «لحسن الحظ، لا يوجد أي كسر، وهذا خبر جيد. أما مدة غيابه، فلا نعرفها حتى الآن بصراحة».

وكان ديلا قد غاب بالفعل لشهرين هذا الموسم بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

ولن يعني غياب ديلاب عودة رحيم سترلينج، الذي لا يزال مستبعداً إلى جانب الفرنسي أكسل ديسازي، حيث يتدربان بعيداً عن المجموعة، بعد فشلهما في الرحيل عن ستامفورد بريدج خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقال ماريسكا: «بالنسبة لرحيم، كما قلت عن أكسل، هما لاعبا تشيلسي. نحن الآن في ديسمبر، ويناير مقبل، لذا يمكن أن يحدث أي شيء».

كما يخضع المدافعان ريس جيمس والفرنسي ويسلي فوفانا لبرنامج خاص لإدارة دقائق اللعب بعد عودتهما من إصابات طويلة، لكنهما سافرا إلى إيطاليا.

وأضاف ماريسكا: «ريس وويس معنا، وكلاهما جاهز لمباراة الغد».

ويبدو أن جناح تشيلسي أليخاندرو جارناتشو سيبدأ اللقاء، بعدما تأقلم جيداً منذ انتقاله الصيفي من مانشستر يونايتد.

وقال اللاعب الأرجنتيني: «أحياناً في الحياة عليك تغيير الأمور لتتقدم خطوة أو تتحسن كلاعب. أعتقد أن التوقيت كان مناسباً، وكذلك النادي. لذا كان القرار سهلاً».

ويخوض تشيلسي المباراة وهو في المركز السابع في ترتيب دوري الأبطال، بعدما فاز على برشلونة الإسباني 3-0 في آخر مواجهة له بدور المجموعات على ملعب ستامفورد بريدج.