قرعة كأس إنجلترا تضع كريستال بالاس في مواجهة «المجهول»

لندن (د ب أ)

يستهل كريستال بالاس، حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي توّج بها في الموسم الماضي، عندما يواجه ماكليسفيلد، أحد أندية دوري الدرجة السادسة، في الدور الثالث للمسابقة.

ويتواجد ماكليسفيلد، أحد أندية الهواة الأربعة المتبقية وقت إجراء قرعة كأس الاتحاد اليوم الثلاثاء، في المركز الرابع عشر بدوري الدرجة الوطنية الشمالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وسبق للفريق تحت مسماه السابق ماكليسفيلد تاون التأهل للدور الرابع في نسخة كأس الاتحاد عام 2013، حينما خسر أمام ويجان أتلتيك. في المقابل، يحل ويستون سوبر ماري، المنافس بدوري الدرجة الوطنية الجنوبية، ضيفاً على جريمسبي، أحد أندية الدرجة الرابعة، والذي تذوّق طعم المجد في الكأس في وقت سابق من هذا الموسم، عندما أطاح بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة.

ويستضيف بورهام وود، الذي يتطلع لتكرار إنجازه المذهل بالوصول إلى الدور الخامس قبل ثلاث سنوات، فريق بيرتون، الذي فاز بسهولة على براكلي، أحد أندية الهواة، أمس الاثنين، بالدور الثاني للمسابقة.

وأسفرت القرعة أيضاً عن أربع مواجهات بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها لقاء أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير، في حين يلعب إيفرتون مع سندرلاند، ونيوكاسل مع بورنموث، وبرايتون مع مانشستر يونايتد.

ويخرج أرسنال، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى ملعب (فراتون بارك) لمواجهة بورتسموث، الفائز بكأس الاتحاد عام 2008، بينما يخوض ريكسهام مباراة قوية على أرضه ضد نوتنجهام فورست.

ويلتقي ليفربول مع ضيفه بارنسلي، بينما يواجه مانشستر سيتي فريق إكستر، الناشط بدوري الدرجة الثالثة، في حين تقام مباراة ديربي لندنية حماسية بين تشارلتون وتشيلسي على ملعب (ذا فالي).

ومن المقرر أن تقام جميع مباريات هذا الدور يومي 10 و11 يناير المقبل.