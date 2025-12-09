الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قرعة كأس إنجلترا تضع كريستال بالاس في مواجهة «المجهول»

قرعة كأس إنجلترا تضع كريستال بالاس في مواجهة «المجهول»
9 ديسمبر 2025 13:06

لندن (د ب أ)
يستهل كريستال بالاس، حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي توّج بها في الموسم الماضي، عندما يواجه ماكليسفيلد، أحد أندية دوري الدرجة السادسة، في الدور الثالث للمسابقة.
ويتواجد ماكليسفيلد، أحد أندية الهواة الأربعة المتبقية وقت إجراء قرعة كأس الاتحاد اليوم الثلاثاء، في المركز الرابع عشر بدوري الدرجة الوطنية الشمالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وسبق للفريق تحت مسماه السابق ماكليسفيلد تاون التأهل للدور الرابع في نسخة كأس الاتحاد عام 2013، حينما خسر أمام ويجان أتلتيك. في المقابل، يحل ويستون سوبر ماري، المنافس بدوري الدرجة الوطنية الجنوبية، ضيفاً على جريمسبي، أحد أندية الدرجة الرابعة، والذي تذوّق طعم المجد في الكأس في وقت سابق من هذا الموسم، عندما أطاح بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة.
ويستضيف بورهام وود، الذي يتطلع لتكرار إنجازه المذهل بالوصول إلى الدور الخامس قبل ثلاث سنوات، فريق بيرتون، الذي فاز بسهولة على براكلي، أحد أندية الهواة، أمس الاثنين، بالدور الثاني للمسابقة.
وأسفرت القرعة أيضاً عن أربع مواجهات بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها لقاء أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير، في حين يلعب إيفرتون مع سندرلاند، ونيوكاسل مع بورنموث، وبرايتون مع مانشستر يونايتد.
ويخرج أرسنال، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى ملعب (فراتون بارك) لمواجهة بورتسموث، الفائز بكأس الاتحاد عام 2008، بينما يخوض ريكسهام مباراة قوية على أرضه ضد نوتنجهام فورست.
ويلتقي ليفربول مع ضيفه بارنسلي، بينما يواجه مانشستر سيتي فريق إكستر، الناشط بدوري الدرجة الثالثة، في حين تقام مباراة ديربي لندنية حماسية بين تشارلتون وتشيلسي على ملعب (ذا فالي).
ومن المقرر أن تقام جميع مباريات هذا الدور يومي 10 و11 يناير المقبل.

أخبار ذات صلة
كلوب ينضم إلى مجلس إدارة مؤسسة الدعم الرياضي الألمانية
ليفربول يحافظ على استقرار غرفة الملابس رغم خلاف صلاح وسلوت
كأس إنجلترا
الدوري الإنجليزي
أرسنال
ليفربول
آخر الأخبار
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
الرياضة
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
اليوم 22:41
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
علوم الدار
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
اليوم 22:33
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
الأخبار العالمية
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
اليوم 21:58
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
الرياضة
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
اليوم 21:35
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
اليوم 21:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©