مصير ألونسو على المحك في مواجهة السيتي



مدريد (أ ف ب)

يجد المدرب تشابي الونسو نفسه في أمسّ الحاجة إلى الفوز عندما يستضيف فريقه ريال مدريد، حامل الرقم القياسي بـ15 لقباً في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مانشستر سيتي، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعة الموحّدة الأربعاء.

يدخل «النادي الملكي» إلى مباراته القارية على خلفية فوزين فقط في سبع مواجهات، ما أدى إلى بروز تصدعات في مشروع مدربه الجديد ألونسو، في حين أن وسائل إعلام إسبانية تحدثت عن إمكانية إقالته في حال الخسارة أمام سيتي.

وكتبَت صحيفة «آس» الإسبانية الأحد بعد خسارة ريال على أرضه أمام سلتا فيجو 2-0 ليصبح متخلفاً بأربع نقاط عن غريمه برشلونة متصدر الدوري، «الفريق مجموعة مسطّحة وبلا إلهام تتمحور حول الفرنسي كيليان مبابي، وأهدافه لا تفعل سوى إخفاء الأزمة»، وتابعت «إذا أخذ يوماً عطلة، فلا يوجد بديل».

وقال ألونسو بعد الخسارة الأخيرة: «نحن جميعاً غاضبون، من الواضح أن هذه لم تكن المباراة التي أردناها، ولم تكن النتيجة التي كنا نريدها»، وأضاف «علينا أن نحاول طي الصفحة في أسرع وقت ممكن. إنها مجرد ثلاث نقاط».

وأردف: «لدينا مباراة دوري أبطال أوروبا ضد سيتي لنرد فيها، ونتخلص من هذا الطعم السيئ في أفواهنا».

من جهته، لا يواجه سيتي الأزمة ذاتها، بل على العكس، تحسّن أداؤه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بعد بداية صعبة، وقلّص الفارق إلى نقطتين فقط عن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، بعد فوزه في مبارياته الثلاث الأخيرة وآخرها بثلاثية نظيفة على سندرلاند.

واكتسبت مواجهة سيتي بطل نسخة 2022 وريال المتوج حديثاً في 2022 و2024، وهجاً إضافياً في السنوات الأخيرة، علماً بأنهما تقابلا في ملحق ثمن نهائي المسابقة القارية الموسم الماضي، حين فاز ريال في مجموع المباراتين 6-3، من بينها ثلاثية «هاتريك» لمبابي نفسه في مباراة الإياب.

وفي حين يأمل ألونسو في تحقيق فوز يعيد رصّ صفوف فريقه قبل فوات الأوان، يبحث مواطنه بيب غوارديولا عن مواصلة التطور، خصوصاً بعد أن صرّح بأن الموسم «يبدأ الآن».

ويحتل سيتي المركز التاسع في دوري الأبطال برصيد 10 نقاط من أصل 15 ممكنة، بعد سقوطه في الجولة الماضية على يد باير ليفركوزن الألماني 0-2، بينما يأتي ريال خامسا بـ12 نقطة بأربعة انتصارات وخسارة.