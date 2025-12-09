كأس العرب.. الحمدان يعتذر عن ركلة الجزاء المهدرة

الدوحة (أ ف ب)

قدّم اللاعب السعودي عبدالله الحمدان اعتذاره على إهداره ركلة جزاء في المباراة التي خسرتها بلاده أمام المغرب 0-1، الاثنين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب لكرة القدم.

وكان الحمدان قادراً على معادلة الأرقام في الدقيقة 69، والحفاظ على صدارة المجموعة الثانية، بيد أنه أهدر الركلة التي سددها على طريقة بانينكا.

وقال مهاجم الهلال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الأخطاء جزء من كرة القدم، واليوم أخطأت بحق الفريق، بحق المشجعين الموجودين لدعم المنتخب».

تابع ابن السادسة والعشرين: «جئت اليوم كي اعتذر للمدرب، والطاقم الفني، ومن زملائي اللاعبين، والجمهور الذي حضر اليوم. آمل في التعويض لاحقاً على الشيء الذي حدث اليوم».

وترك الحمدان المؤتمر، بعد أن قبل رأس مدربه الفرنسي هيرفي رينارد الذي صفعه على سبيل المزاح.

وكان ريناد قال بعد انتهاء اللقاء: «لعبنا مباراة جيدة جداً، لكننا لم نحترم كرة القدم. ومن لا يحترم كرة القدم، من الطبيعي أن تخسر».

وبفوزه، تصدر المغرب المجموعة الثانية بسبع نقاط ليلاقي سوريا في ربع النهائي الخميس، فيما احتلت السعودية الوصافة بست نقاط لتضرب موعداً مع فلسطين التي تخوض الدور الإقصائي للمرة الأولى.

وأضاف رينارد الذي درب المغرب سابقاً: «عبدالله هو بمثابة ابن لي، ولكن من يخطئ في المنزل يعاقب، هذا لا يعني أنني لا أحترمه، ولكن عليه أن يتعلم هذا المساء، أكبر اللاعبين أهدروا ركلات جزاء، ولكن علينا الاحترام».

وأضاف مدرب المنتخب السعودي: «بدأ عبدالله اللعب معي، وهو في عمر الثامن عشرة، وهو لاعب شاب، ويمتلك موهبة، وقلت له الحقيقة فقط».