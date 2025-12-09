«الإمارات الوطنية للفنون القتالية» تُطلق النسخة الخامسة في العين

العين (الاتحاد)

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن إطلاق النسخة الخامسة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة يومي السبت والأحد في جامعة الإمارات بالعين، وذلك بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

ويأتي اختيار منطقة العين ضمن استراتيجية الاتحاد لنشر الفنون القتالية المختلطة على أوسع نطاق، ومنح اللاعبين في مختلف مناطق الدولة فرصة للتطور التدريجي والمشاركة في بطولات تمهّد لهم طريق الاحتراف.

وتشمل البطولة منافسات مخصصة للفئات العمرية المختلفة، ابتداءً من الفئة D المخصصة للأشبال من 10 إلى 11 عاماً، ثم فئتي الناشئين C من "12 إلى 13 عاماً" والناشئين B من "14 إلى 15 عاماً"، تليها فئة الشباب A للمواليد من "16 إلى 17 عاماً"، وفئة الكبار لعمر 18 عاماً فما فوق.

وأكد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن النسخة الخامسة تمثل خطوة جديدة في مسيرة نشر وتطوير الفنون القتالية المختلطة في الدولة، خصوصاً مع الإقبال المتزايد من مختلف الأعمار.

وقال:"نحرص من خلال هذه البطولة على توفير منصة تنافسية تساعد اللاعبين على تحقيق التطور المطلوب، وتمنح الكوادر الفنية فرصة لاكتشاف المواهب وصقل مهاراتها. كما أن استضافة العين لهذا الحدث يعكس حرص الاتحاد على الوصول إلى جميع مناطق الدولة وتوفير بطولات منتظمة تواكب آمال وتطلعات اللاعبين".

وأضاف: "تمثل النسخة الخامسة من البطولة ختاماً مثالياً لموسم حافل بالعمل والإنجاز، حيث نجحت الجولات الأربع الماضية في استقطاب مئات اللاعبين من مختلف الأعمار والمستويات، وترسيخ مكانة البطولة كمنصة رئيسية لاكتشاف المواهب وصقلها".

وتواصل بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة دورها الأساسي في دعم الأجيال الصاعدة، وترسيخ حضور هذه الرياضة بين مختلف الفئات، وإعداد المنتخبات الوطنية للمشاركات الخارجية المقبلة.