قرية ماراثون أبوظبي 2025 تستقطب الآلاف في مدينة زايد الرياضية



أبوظبي (الاتحاد)

تستقطب قرية ماراثون أبوظبي 2025 الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ورعاية «أدنوك» في مدينة زايد الرياضية آلاف الزوّار والمشاركين، مع انطلاق فعالياتها أمس، تمهيداً لإقامة النسخة السابعة من ماراثون أبوظبي 2025 يوم السبت المقبل، وتُعد القرية القلب النابض للحدث، ونقطة التقاء العدّائين والجمهور، وتوفّر برنامجاً متكاملاً يجمع بين الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتجارب متنوعة تناسب جميع الأعمار، كما تتيح الفرصة للمشاركين باستلام حقيبة السباق ومستلزماته وسط أجواء احتفالية.

وتفتح القرية أبوابها أمام الزوّار يومياً من الساعة 15:00 حتى 22:00، على أن تفتح في يوم السباق منذ الساعة 05:00 صباحاً حتى 13:00، ما يمنح المشاركين والزوّار مساحة واسعة للاستفادة من أجوائها الحيوية، والفعاليات الرياضية والترفيهية المتنوعة.

وتضم قرية الماراثون مجموعة واسعة من الأنشطة، من ضمنها، حصص للياقة البدنية التي يشرف عليها مدربون مختصون، وجلسات يوغا مخصّصة للاسترخاء والتهيئة الذهنية للعدائين، وتمارين رياضية متنوّعة مناسبة لجميع المستويات، ومناطق ترفيهية للأطفال مزوّدة بالألعاب والأنشطة التفاعلية، وفرق موسيقية وعروض فنية مباشرة تضفي أجواء احتفالية على الحدث.

كما تحتضن القرية أجنحة الرعاة والداعمين للماراثون، حيث يمكن للزوّار استكشاف أحدث المنتجات والخدمات المرتبطة بالرياضة والصحة واللياقة البدنية. كما يتمكن المشاركون من الحصول على قميص السباق المصنوع من شركة نايكي العالمية عند إتمام التسجيل، إضافة إلى الاطلاع على ميداليات نسخة هذا العام المصمّمة خصيصاً، والتي تضم خريطة مسار الماراثون كذكرى مميّزة.

وقال طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «تشكّل قرية ماراثون أبوظبي جزءاً مهماً من التجربة الشاملة للحدث، فهي مساحة نابضة بالحياة تجمع المشاركين والزوّار وتقدم فعاليات رياضية وترفيهية مستمرة على مدار الأيام التي تسبق الحدث المنتظر. وقد حرصنا على توفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات العدّائين والعائلات والزوار، بما يعكس مكانة الماراثون كفعالية عالمية تعزّز الصحة والنشاط وتشجع على المشاركة المجتمعية. ونحن واثقون بأن نسخة هذا العام ستقدم تجربة استثنائية للجميع».

وتشهد قرية الماراثون يوم غد عند الساعة 16:00 عقد المؤتمر الصحفي التقديمي لأبرز العدّائين العالميين المشاركين في نسخة هذا العام. ويتناول المؤتمر تفاصيل مشاركتهم وتوقعاتهم حول السباق، ما يجعل القرية منصة مهمة للتفاعل الإعلامي والرياضي قبل يوم الحدث الرئيسي.

وتؤدي القرية دوراً محورياً باعتبارها مساحة مجتمعية تشجع على الرياضة وتروّج لأسلوب حياة نشط وصحي، وتمثل القرية جزءاً أساسياً من تجربة الماراثون الشاملة، كونها تتيح للمشاركين والزوّار قضاء وقت مميز قبل أيام السباق، والتفاعل مع أنشطة متنوعة تعزز مفهوم الرياضة للجميع.