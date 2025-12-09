سان جيرمان يفتقد جهود ديمبلي أمام بلباو



باريس (أ ب)

يفتقد فريق باريس سان جيرمان، وجود الثنائي عثمان ديمبلي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، وحارس المرمى لوكاس شوفالييه، في مباراته أمام أتلتيك بلباو غداً الأربعاء بدوري أبطال أوروبا. وذكر سان جيرمان أن ديمبلي شعر بالمرض بينما لا يزال شوفالييه يتعافى من إصابة في الكاحل الأيمن.

ويعد هذا الغياب انتكاسة جديدة لديمبيلي، الذي عاد من إصابة في عضلة الساق اليسرى خلال مباراة توتنهام في نهاية نوفمبر، ولم يشارك بعدها سوى في مباراتين فقط في الدوري الفرنسي. وقبل ذلك، كان ديمبيلي غاب لعدة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة اليمنى تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في سبتمبر الماضي.

ومازال سان جيرمان يفتقد جهود أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للمنتخب المغربي، الذي يعاني من التواء في الكاحل الأيسر، ويسابق الزمن للتعافي قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية في بلاده اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري.

يتوقع أن يتولى ماتفي سافونوف حراسة عرين الفريق في غياب شوفالييه، الذي تعرض للإصابة في الخسارة أمام موناكو بعد تدخل عنيف مع لامين كامارا يوم 29 نوفمبر. وفاز سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحالياً يتواجد في المركز الثاني في مرحلة الدوري، بعد مرور خمس جولات، بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال المتصدر.