أموريم بعد الفوز على وولفرهامبتون: ينبغي أن نقلق من استقبال الأهداف

لندن (د ب أ)

أكد روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن انتصار فريقه الكبير 4/ 1 على مضيفه وولفرهامبتون، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، جاء عن جدارة، معرباً عن أمله في أن يصبح ناديه قادراً على تحقيق 20 فوزاً متتالياً.

وكان البرتغالي برونو فيرنانديز افتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل جان ريسنير بيليجارد لأصحاب الأرض قبل صافرة نهاية الشوط الأول للمباراة.

وفي الشوط الثاني، أحرز رجال أموريم ثلاثة أهداف متتالية أمّنت لمانشستر يونايتد الفوز والنقاط الثلاث، عن طريق بريان مبيومو وماسون ماونت وبرونو فيرنانديز من علامة الجزاء.

وبعد المباراة، قال أموريم: «أنا سعيد. لعبنا بشكل جيد في معظم الأوقات. أعتقد أننا تراجعنا قليلاً بعد الهدف الأول، واستقبلنا هدف التعادل، لكن في الشوط الثاني، شعر الجميع أننا قريبون من الفوز، وكان هذا شعوراً جيداً».

أضاف المدرب البرتغالي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد «كان من الجيد حقاً أن نقاتل في الشوط الثاني، لكن ينبغي علينا أن نقلق بشأن استقبال الأهداف عندما نسيطر على المباراة بشكل كامل. كنا قريبين جداً من تسجيل هدف ثانٍ لحسم اللقاء، لكنني سعيد برد فعلنا بعد الشوط الأول»

وتطرّق أموريم للحديث عما قيل بين الشوطين، حيث صرح: «لم يكن الأمر تكتيكياً. كان واضحاً جداً أننا نسيطر على المباريات، لكننا لا ننهي الهجمات كما ينبغي. يتعين علينا أن نكون أفضل في بعض التفاصيل. كنت أحاول أن أشرح للاعبين أن لدينا 45 دقيقة للفوز بالنقاط الثلاث المهمة».

وأشاد أموريم بمستوى ماونت في اللقاء، حيث قال: «الأمر لا يقتصر على الهدف الذي سجله، بل يتعلق أيضاً بأسلوب لعبه - كيف يهاجم، وكيف يدافع، ومهارته الفردية. إنه لاعب رائع ويعمل بجد، وهو يعلم أنه يحتاج أحياناً إلى الجلوس على مقاعد البدلاء».

كما أثنى أموريم على أداء ثلاثي الهجوم، قائلاً: «لديهم الكفاءة اللازمة لذلك. يمكنهم تغيير مراكزهم، خاصة مع وجود لاعب مثل ماتيوس كونيا. إنه يتحرك بسرعة أكبر من أي مهاجم تقليدي، وهذا يفيدنا كثيراً».

واختتم أموريم تصريحاته قائلاً: «نحتاج إلى الوصول في هذا النادي إلى مرحلة يمكننا فيها تحقيق 20 فوزاً متتالياً. المباراة التالية مهمة للغاية ومن الضروري أن نفوز بها. بالنسبة لنا، كل تدريب وكل مباراة مهمة، لذلك يجب علينا التركيز على المباراة التالية والفوز بها». ويستعد مانشستر يونايتد، الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، لملاقاة بورنموث، يوم الاثنين المقبل، في المرحلة الـ16 للدوري الإنجليزي.