الرياضة

120 لاعباً في النسخة الثانية من كأس الإمارات للجولف

120 لاعباً في النسخة الثانية من كأس الإمارات للجولف
9 ديسمبر 2025 16:16

العين (الاتحاد)
أكد اللواء (م) عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف، أن الاتحاد أكمل كل الاستعدادات لاستضافة النسخة الثانية من بطولة كأس الإمارات للجولف 2025، مرحّباً بجميع الوفود في وطنهم الثاني دولة الإمارات.
وأوضح الهاشمي أن مبادرات الاتحاد الإماراتي ستتواصل لتحقيق الأهداف المنشودة، بنشر اللعبة والحرص على مشاركة العديد من نجوم اللعبة ممثلين لاتحاداتهم بالإعلان عن إضافة جديدة تتمثل في «الصقور الصغار 3 بار».
وشدّد الهاشمي على أهمية الحفاظ على هوية البطولة باعتبارها منصة وطنية تجمع اللاعبين مع فئة الواعدين، وتعزّز حضور الجولف في المجتمع الإماراتي.
ووجّه شكره إلى مجلس أبوظبي الرياضي وبنك الإمارات دبي الوطني على دعمهم ورعايتهم، مؤكداً أن استمرار الشراكات يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لرياضة الجولف ووجهة للبطولات والمواهب الدولية.
وتنطلق البطولة بعد غدٍ الجمعة على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بمشاركة أكثر من 120 لاعباً من 41 دولة من مختلف القارات، بما في ذلك الدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، إلى جانب لاعبي المنتخبات الوطنية وأفضل المقيمين في الدولة من الهواة من الجنسين، إضافة إلى الفرق المشاركة.
وتشهد البطولة تنظيم فعالية «صقور المستقبل الصاعدة» التي تضم منافسات «البار 3» وتحدي المهارات، بمشاركة أكثر من 80 طفلاً من مختلف المستويات، إلى جانب إطلاق فعالية «الصقور الصغار - 3 بار» دعماً لتطوير المواهب الوطنية في المراحل السنية المبكرة.

