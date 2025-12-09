صلاح يزيد الغموض حول مستقبله بزيارة لمركز تدريبات ليفربول

ليفربول(أ ف ب)

حضر النجم المصري محمد صلاح إلى مركز تدريبات فريقه ليفربول الثلاثاء، في وقت تتزايد فيه الشكوك حول مستقبله مع حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واستُبعد الدولي المصري عن تشكيلة فريقه المسافرة إلى ميلانو لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، ذلك بعد أن وجّه انتقادات علنية لمدربه الهولندي ارنه وإدارة الريدز، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة توالياً.

وتوجه صلاح إلى مركز تدريبات ليفربول في كيركبي بسيارته الخاصة، قبل أن ينشر صورة له من مركز الإعداد البدني للنادي على خاصية "ستوري" في حسابه بإنستجرام.

وقال صلاح (33 عاماً) بعد التعادل أمام ليدز 3-3 الأحد، بأنه يشعر بأنه "خُذل" من قبل النادي وبأن علاقته مع سلوت انهارت، ما أشعل التكهنات الإعلامية حول اتجاه الدولي المصري للرحيل عن آنفيلد في يناير، رغم أنه لم يمر سوى أشهر قليلة على تجديد عقده في أبريل.

وتشير العديد من التقارير الإعلامية إلى استعداد أكثر من ناد سعودي لتقديم عروض من أجل استمالة صلاح.

وفاز الـ"حمر" أربع مرات من أصل 15 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، إذ يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط، في حين أنه يأتي تاسعا في الدوري الممتاز بفارق عشر نقاط عن أرسنال المتصدر.

تُوج صلاح مرتين بلقب الدوري مع ليفربول ومرة في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أحد أبرز نجوم النادي على الإطلاق محرزاً 250 هدفاً في 420 مباراة خاضها منذ قدومه من روما الإيطالي في عام 2017.