مبابي يغيب عن تدريبات الريال قبل مواجهة سيتي

مدريد(أ ف ب)

لم يخضع المهاجم الفرنسي لريال مدريد كيليان مبابي، الذي كُسِر إصبعُه خلال مباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم خسرها أمام سلتا فيجو الأحد بهدفين، يوم الثلاثاء، عشية المواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وبسبب إصابة في بنصر يده اليسرى تعرّض لها نهاية الأسبوع، لم يشارك هداف ريال مدريد في الحصة التدريبية الجماعية المفتوحة لوسائل الإعلام الثلاثاء، شأنه شأن زميله في المنتخب الفرنسي إدواردو كامافينغا.

وأكد النادي الإسباني لوكالة فرانس برس أن غياب مبابي يعود إلى هذه الإصابة في الإصبع، لكنه أنهى أيضاً المباراة أمام سلتا فيجو وهو يعاني من آلام لم يُحدَّد نوعها.

ووفقاً للصحافة الإسبانية، يعاني قائد منتخب فرنسا من مشكلة عضلية، وبالتالي يبقى موضع شك قبل مواجهة مانشستر سيتي.

وسيُعقّد غيابه يوم الأربعاء مهمة مدرب ريال مدريد شابي ألونسو، الذي يحتاج إلى الفوز بشدة من أجل الحفاظ على منصبه.

ويحمل مبابي، الذي يقدم بداية موسم استثنائية على مستوى الأرقام مع 25 هدفًا في 21 مباراة في مختلف المسابقات، الفريق الملكي على كتفيه منذ وصول المدرب الباسكي هذا الصيف.