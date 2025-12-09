الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

تير شتيجن يعود لقائمة برشلونة أمام فرانكفورت

تير شتيجن يعود لقائمة برشلونة أمام فرانكفورت
9 ديسمبر 2025 18:22

 
برشلونة (د ب أ)
قرر هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عودة حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، لقائمة الفريق الكتالوني، التي تواجه آينتراخت فرانكفورت الألماني، غداً الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأعلن الموقع الإلكتروني لبرشلونة، اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق المكونة من 22 لاعباً، والتي ستواجه آينترخت فرانكفورت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وتضم القائمة تير شتيجن، وبالدي، وكوبارسي، وفيران، وبيدري، وليفاندوفسكي، ولامين يامال، ورافينيا، وخوان جارسيا، وراشفورد، وكريستنسن، وفيرمين، وكاسادو، وجيرارد مارتن، ودي يونج، وبيرنال، وكوندي، وإريك، وتشيزني، وجوفري، ودرو، وروني.
وتعود آخر مباراة لتير شتيجن إلى الثامن من يونيو الماضي، حينما شارك في خسارة المنتخب الألماني صفر - 2 أمام نظيره الفرنسي، ببطولة دوري أمم أوروبا، حيث عانى بعدها من إصابة في الظهر.
ويتطلع برشلونة إلى العودة إلى نغمة الانتصارات في المسابقة القارية، التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين، عقب تعادله 3 / 3 مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي، وخسارته القاسية صفر / 3 أمام مضيفه تشيلسي الإنجليزي، حيث لا بديل أمامه سوى الفوز من أجل الاحتفاظ بآماله في التواجد ضمن المراكز الثمانية الأولى في جدول الترتيب، المتأهلة مباشرة لدور الـ16 في البطولة.

