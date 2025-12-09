الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الشرطة تداهم الاتحاد الأرجنتيني وأندية كبرى في تحقيق فساد مالي

9 ديسمبر 2025 18:31

 
بوينوس ايرس (أ ف ب)


داهمت السلطات الأرجنتينية، الثلاثاء، مقرّ اتحاد كرة القدم وعدداً من الأندية الكبرى، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بعمليات غسل أموال، ونفذت عناصر الأمن 30 مداهمة متزامنة بأمر قضائي، شملت مكاتب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في جنوب بوينس آيريس، إضافة إلى أندية من بينها راسينج كلوب، سان لورينزو، إنديبنديينتي وبانفيلد.
وبحسب مصادر نفسه، فإن القضاء الأرجنتيني يحقق في الحسابات المالية لشركة «سور فينانزاس»، الراعي لعدة أندية في البلاد وكذلك لمنتخب الأرجنتين في عام 2024، والمشتبه في تورطها في عمليات مشبوهة.

