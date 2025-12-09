لوكاكو يعود إلى تدريبات نابولي بعد غياب طويل



روما (أ ف ب)



عاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تدريبات نابولي الإيطالي الثلاثاء بعد غياب بسبب الإصابة منذ أغسطس، عشية المباراة أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، وتعرض لوكاكو لإصابة في الفخذ في 14 أغسطس، وخاض تدريباته الأولى هذا الموسم مع زملائه في الفريق، مع أداء بعض التمارين بشكل منفصل أحياناً.

لكن من غير المرجح أن يخوض المهاجم الذي انضم إلى نابولي في أغسطس 2024 وسجل 14 هدفا مع 10 تمريرات حاسمة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، مباراته الأولى هذا الموسم ضد بنفيكا الأربعاء في لشبونة.

وقال لوكاكو عند دخوله أرضية التدريب للصحفيين: «سنلتقي قريباً».

وتوّج لوكاكو (32 عاماً) بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي مع نابولي، وهو النادي الإيطالي الثالث له بعد إنتر ميلان وروما.

ويحتل نابولي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن ميلان المتصدر. أما في دوري الأبطال، فيحتل المركز العشرين في ترتيب دور المجموعة الموحدة برصيد سبع نقاط من خمس مباريات.