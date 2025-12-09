الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لوكاكو يعود إلى تدريبات نابولي بعد غياب طويل

لوكاكو يعود إلى تدريبات نابولي بعد غياب طويل
9 ديسمبر 2025 18:45

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ليفربول يحافظ على استقرار غرفة الملابس رغم خلاف صلاح وسلوت
مبابي ضمن تشكيلة ريال لمواجهة سيتي في دوري الأبطال


عاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تدريبات نابولي الإيطالي الثلاثاء بعد غياب بسبب الإصابة منذ أغسطس، عشية المباراة أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، وتعرض لوكاكو لإصابة في الفخذ في 14 أغسطس، وخاض تدريباته الأولى هذا الموسم مع زملائه في الفريق، مع أداء بعض التمارين بشكل منفصل أحياناً.
لكن من غير المرجح أن يخوض المهاجم الذي انضم إلى نابولي في أغسطس 2024 وسجل 14 هدفا مع 10 تمريرات حاسمة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، مباراته الأولى هذا الموسم ضد بنفيكا الأربعاء في لشبونة.
وقال لوكاكو عند دخوله أرضية التدريب للصحفيين: «سنلتقي قريباً».
وتوّج لوكاكو (32 عاماً) بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي مع نابولي، وهو النادي الإيطالي الثالث له بعد إنتر ميلان وروما.
ويحتل نابولي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن ميلان المتصدر. أما في دوري الأبطال، فيحتل المركز العشرين في ترتيب دور المجموعة الموحدة برصيد سبع نقاط من خمس مباريات.

لوكاكو.
روميلو لوكاكو
نابولي
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
الرياضة
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
اليوم 22:41
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
علوم الدار
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
اليوم 22:33
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
الأخبار العالمية
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
اليوم 21:58
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
الرياضة
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
اليوم 21:35
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
اليوم 21:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©