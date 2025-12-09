افتتاح «مركز موراتوغلو للتنس» في جزيرة الحديريات



أبوظبي (الاتحاد)



عززت أبوظبي مكانتها وجهة رياضية عالمية مع افتتاح «مركز موراتوغلو للتنس» ضمن القرية الرياضية 321 في جزيرة الحديريات، حيث استضافت «مدن» الحفل الرسمي إيذاناً ببدء التشغيل الكامل للمركز.

وشهد الافتتاح حضور باتريك موراتوغلو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمراكز موراتوغلو للتنس والمدرب السابق لأسطورة التنس سيرينا ويليامز، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات، والمدربين، وممثلي وسائل الإعلام، والجمهور.

وشملت فعاليات حفل الافتتاح مؤتمراً صحفياً، وأنشطة للأطفال بمشاركة محترفي التنس، ومباراة ودية، إضافة إلى جلسة لقاء وتعارف مع باتريك موراتوغلو.

يضم المركز ستة ملاعب تم إنشاؤها وفق المعايير العالمية المعتمدة، ومصادق عليها من قبل الاتحاد الدولي للتنس، ويقدم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية الفردية والجماعية، ومعسكرات تدريبية للناشئين والبالغين.

ويستقبل المركز لاعبي التنس من جميع المستويات، من المبتدئين وحتى الرياضيين المتقدمين، معتمداً منهجية موراتوغلو التدريبية المعروفة عالمياً، مع مرافق حديثة وبيئة تدريبية مهيّأة لتقديم تجربة متكاملة داخل الملعب وخارجه، مع التركيز على دعم وتنمية المواهب الشابة.