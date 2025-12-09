الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجاح كبير لبطولة الحبتور المحلية العاشرة للتنس

نجاح كبير لبطولة الحبتور المحلية العاشرة للتنس
9 ديسمبر 2025 20:22


دبي (الاتحاد)
حققت بطولة الحبتور المحلية العاشرة للتنس نجاحاً كبيراً مما دفع اللجنة المنظمة إلى اتخاذ قرار بتكرارها في عطلة نصف العام، وأكدت نورا بدوي مديرة البطولة أن مجموعة الحبتور على قناعة بأهمية هذه البطولة التي تنظمها بالتعاون مع اتحاد التنس، ولذلك قررت إقامتها في إجازة نصف العام لإتاحة الفرصة الكاملة لكافة الأعمار من اللاعبين المواطنين دعماً لمنتخباتنا الوطنية بمختلف الاعمار إلى جانب مشاركة المقيمين.
وقالت نورا بدوي: «البطولة العاشرة أقيمت على هامش تحدي الحبتور لتنس السيدات ونحرص على إقامة النسخة المقبلة وسط مشاركة واسعة من أجيال المستقبل»، وتوقعت أن يزيد الإقبال على البطولة بسبب العطلة الدراسية وقد أبدى أولياء أمور اللاعبين واللاعبات سعادة كبيرة حينما تم الإعلان عن النسخة الجديدة من البطولة.
وأسفرت نتيجة البطولة المحلية التي شملت 11 فئة عن فوز إبراهيم أبوشاهين بالمركز الأول في فئة الرواد وحل ثانياً جوليين ميزون وفازت كارينا أوجورودنيكوفا وتبعتها في المركز الثاني إيزابيل جيمس، وفي فئة الرجال فاز حسام يزدي المركز الأول وتبعه في المركز الثاني جوفاني سماحة.
كما تم تكريم الأول والثاني أيضاً من فئة تحت 12 سنة أولاد وبنات وتحت 14 سنة أولاد وبنات وتحت 16 سنة أولاد وبنات وتحت 18 سنة شباب وشابات.

أخبار ذات صلة
افتتاح «مركز موراتوغلو للتنس» في جزيرة الحديريات
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
التنس
بطولة الحبتور للتنس
تنس السيدات
اتحاد التنس
آخر الأخبار
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
الرياضة
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
اليوم 22:41
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
علوم الدار
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
اليوم 22:33
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
الأخبار العالمية
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
اليوم 21:58
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
الرياضة
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
اليوم 21:35
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
اليوم 21:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©