نجاح كبير لبطولة الحبتور المحلية العاشرة للتنس



دبي (الاتحاد)

حققت بطولة الحبتور المحلية العاشرة للتنس نجاحاً كبيراً مما دفع اللجنة المنظمة إلى اتخاذ قرار بتكرارها في عطلة نصف العام، وأكدت نورا بدوي مديرة البطولة أن مجموعة الحبتور على قناعة بأهمية هذه البطولة التي تنظمها بالتعاون مع اتحاد التنس، ولذلك قررت إقامتها في إجازة نصف العام لإتاحة الفرصة الكاملة لكافة الأعمار من اللاعبين المواطنين دعماً لمنتخباتنا الوطنية بمختلف الاعمار إلى جانب مشاركة المقيمين.

وقالت نورا بدوي: «البطولة العاشرة أقيمت على هامش تحدي الحبتور لتنس السيدات ونحرص على إقامة النسخة المقبلة وسط مشاركة واسعة من أجيال المستقبل»، وتوقعت أن يزيد الإقبال على البطولة بسبب العطلة الدراسية وقد أبدى أولياء أمور اللاعبين واللاعبات سعادة كبيرة حينما تم الإعلان عن النسخة الجديدة من البطولة.

وأسفرت نتيجة البطولة المحلية التي شملت 11 فئة عن فوز إبراهيم أبوشاهين بالمركز الأول في فئة الرواد وحل ثانياً جوليين ميزون وفازت كارينا أوجورودنيكوفا وتبعتها في المركز الثاني إيزابيل جيمس، وفي فئة الرجال فاز حسام يزدي المركز الأول وتبعه في المركز الثاني جوفاني سماحة.

كما تم تكريم الأول والثاني أيضاً من فئة تحت 12 سنة أولاد وبنات وتحت 14 سنة أولاد وبنات وتحت 16 سنة أولاد وبنات وتحت 18 سنة شباب وشابات.