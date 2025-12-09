الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الأبيض» يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب بالفوز على الكويت

«الأبيض» يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب بالفوز على الكويت
9 ديسمبر 2025 20:42

 
الدوحة (الاتحاد)

تأهل «الأبيض» إلى دور الثمانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم، بعد فوزه اليوم الثلاثاء على الكويت 3 - 1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.
وسجل يحيى الغساني هدفين لمنتخبنا، الأول في الدقيقة 16 من ركلة جزاء حصل عليها علي صالح، والثاني في الدقيقة 18 من تسديدة بعد تمريرة كايو لوكاس.
وقلص فهد الهاجري الفارق للكويت بهدف في الدقيقة 59، ثم سجل نيكولاس خيمينيز الهدف الثالث للإمارات في الدقيقة 66 من تمريرة علي صالح. وكانت المباراة قد شهدت حالة طرد في صفوف الكويت، حيث حصل سلطان العنزي على بطاقة حمراء في الدقيقة 55، ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب الأردن الذي تأهل في الصدارة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

منتخب الإمارات
الأبيض
كأس العرب
منتخب الكويت
