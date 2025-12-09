الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
منتخب مصر يودع كأس العرب بخسارة ثقيلة أمام الأردن

منتخب مصر يودع كأس العرب بخسارة ثقيلة أمام الأردن
9 ديسمبر 2025 20:44


الدوحة (د ب أ)
ودع منتخب مصر كأس العرب من الدور الأول بعد خسارة ثقيلة أمام الأردن بنتيجة صفر / 3، اليوم الثلاثاء، في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة من البطولة المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر.
أنهى النشامى الشوط الأول متقدمين بهدفين سجلهما محمد أبو حشيش ومحمد أبو زريق في الدقيقتين 19 و41 من المباراة المقامة على ملعب «البيت» وسط حضور تجاوز 55 ألف متفرج في المدرجات.
وفي الدقيقة 51 ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» هدفاً ثالثاً سجله عدي الفخوري بداعي وجود لمسة يد، لكن علي علوان، الذي حل بديلاً في الشوط الثاني، عوض ذلك بهدف ثالث للأردن في الدقيقة 92 من ركلة جزاء.
بهذا الفوز يرفع منتخب الأردن رصيده إلى 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة في الصدارة، منتظراً وصيف المجموعة الرابعة. أما منتخب مصر فتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثالث بعد تعادلين مع الكويت والإمارات في أول جولتين بنتيجة 1 / 1.
وانتزع منتخب الإمارات بطاقة التأهل الثانية بفضل فوزه على الكويت بنتيجة 3 / 1 في التوقيت نفسه، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ويتذيل المنتخب الكويتي الترتيب بنقطة واحدة.

 

