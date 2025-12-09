الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب ريال مدريد: نركز على مواجهة سيتي وقادرون على الفوز

مدرب ريال مدريد: نركز على مواجهة سيتي وقادرون على الفوز
9 ديسمبر 2025 21:05

 

مدريد (د ب أ)
أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أن تركيزه بالكامل على مواجهة مانشستر سيتي، غداً الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: «يجب أن تكون مستعدا لمثل هذه المواقف، عندما تكون مدربا لريال مدريد، لقد خرجنا ببعض الملاحظات من مباراة سيلتا، وتركيزنا بالكامل على مواجهة مانشستر سيتي».
وأضاف: «إنها بطولة دوري أبطال أوروبا، سنلعب على أرضنا، وأثق بأن الأجواء ستكون مميزة ومختلفة بفضل الطاقة الإيجابية في المدرجات». وشدد بأن «الفريق متحد في هذا الظرف الصعب، وأي مدرب لريال مدريد يجب أن يكون مستعدا للاستمتاع بهذه الظروف بهدوء والتحلي بالمسؤولية».
وواصل: «أتطلع بجدية لما ينتظرنا، فالظروف تتغير بسرعة في كرة القدم، وسنعيش اللحظة الحالية».
وشدد ألونسو بـ: «تنتظرنا مباراة كبيرة، إنها فرصة ثمينة لنا للاقتراب من التأهل بحصد المزيد من النقاط في دوري أبطال أوروبا، ويدرك اللاعبون أهمية هذه المباراة، ونتمنى أن نقدم أداء جيدا».
واختتم بـ: «جاهزون ذهنيا لكل ما ينتظرنا، وأثق في قدرتنا على تحقيق الفوز غدا، ولكن هذا يتطلب أن نقدم أداء جيدا بحماس كبير».

 

أخبار ذات صلة
ليفربول يحافظ على استقرار غرفة الملابس رغم خلاف صلاح وسلوت
مبابي ضمن تشكيلة ريال لمواجهة سيتي في دوري الأبطال
تشابي ألونسو
ريال مدريد
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
الرياضة
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
اليوم 22:41
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
علوم الدار
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
اليوم 22:33
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
الأخبار العالمية
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
اليوم 21:58
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
الرياضة
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
اليوم 21:35
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
اليوم 21:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©