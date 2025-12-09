مدرب ريال مدريد: نركز على مواجهة سيتي وقادرون على الفوز

مدريد (د ب أ)

أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أن تركيزه بالكامل على مواجهة مانشستر سيتي، غداً الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: «يجب أن تكون مستعدا لمثل هذه المواقف، عندما تكون مدربا لريال مدريد، لقد خرجنا ببعض الملاحظات من مباراة سيلتا، وتركيزنا بالكامل على مواجهة مانشستر سيتي».

وأضاف: «إنها بطولة دوري أبطال أوروبا، سنلعب على أرضنا، وأثق بأن الأجواء ستكون مميزة ومختلفة بفضل الطاقة الإيجابية في المدرجات». وشدد بأن «الفريق متحد في هذا الظرف الصعب، وأي مدرب لريال مدريد يجب أن يكون مستعدا للاستمتاع بهذه الظروف بهدوء والتحلي بالمسؤولية».

وواصل: «أتطلع بجدية لما ينتظرنا، فالظروف تتغير بسرعة في كرة القدم، وسنعيش اللحظة الحالية».

وشدد ألونسو بـ: «تنتظرنا مباراة كبيرة، إنها فرصة ثمينة لنا للاقتراب من التأهل بحصد المزيد من النقاط في دوري أبطال أوروبا، ويدرك اللاعبون أهمية هذه المباراة، ونتمنى أن نقدم أداء جيدا».

واختتم بـ: «جاهزون ذهنيا لكل ما ينتظرنا، وأثق في قدرتنا على تحقيق الفوز غدا، ولكن هذا يتطلب أن نقدم أداء جيدا بحماس كبير».