الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كوزمين: سعداء بالتأهل المستحق في كأس العرب

كوزمين: سعداء بالتأهل المستحق في كأس العرب
9 ديسمبر 2025 21:12

 

الدوحة (د ب أ)
أكد الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخب الإمارات، أن فريقه استحق التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم. وفاز منتخب الإمارات 3/ 1 على الكويت اليوم الثلاثاء في ثالث جولات دور المجموعات، لحساب المجموعة الثالثة ليتقدم إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويرافق المنتخب الأردني المتصدر بالعلامة الكاملة وتأهل في المركز الأول ب 9 نقاط.
وقال كوزمين عقب المباراة: «استحققنا أن نعود ونتأهل، اللاعبون قدما أداءً جيداً اليوم، لذا هو تأهل مستحق بالنسبة لنا اليوم». وأضاف: «مصر أيضاً لعبت بشكل جيد لكن لم يوفقوا في التأهل».
وكان منتخبا مصر والإمارات قد تعادلا في الجولة الماضية 1/ 1 وقال المدرب: «لدي مجموعة جيدة من اللاعبين وشيئا فشيئا سنقدم ما هو أفضل.. هذه هي كرة القدم، بالأمس كنا آسفين على النتائج، واليوم سعداء بما حققناه».

