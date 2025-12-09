كوزمين: سعداء بالتأهل المستحق في كأس العرب

الدوحة (د ب أ)

أكد الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخب الإمارات، أن فريقه استحق التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم. وفاز منتخب الإمارات 3/ 1 على الكويت اليوم الثلاثاء في ثالث جولات دور المجموعات، لحساب المجموعة الثالثة ليتقدم إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويرافق المنتخب الأردني المتصدر بالعلامة الكاملة وتأهل في المركز الأول ب 9 نقاط.

وقال كوزمين عقب المباراة: «استحققنا أن نعود ونتأهل، اللاعبون قدما أداءً جيداً اليوم، لذا هو تأهل مستحق بالنسبة لنا اليوم». وأضاف: «مصر أيضاً لعبت بشكل جيد لكن لم يوفقوا في التأهل».

وكان منتخبا مصر والإمارات قد تعادلا في الجولة الماضية 1/ 1 وقال المدرب: «لدي مجموعة جيدة من اللاعبين وشيئا فشيئا سنقدم ما هو أفضل.. هذه هي كرة القدم، بالأمس كنا آسفين على النتائج، واليوم سعداء بما حققناه».