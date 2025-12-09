الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أولمبياكوس يسجل انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا

أولمبياكوس يسجل انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا
9 ديسمبر 2025 22:27

 
أستانا (د ب أ)

سجل أولمبياكوس اليوناني انتصاره الأول، وتغلب على مضيفه كايرات ألماتي الكازاخي 1 - صفر، اليوم الثلاثاء، ليوقف بذلك سلسلة خسائره التي استمرت 12 مباراة متتالية خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، وذلك رغم الأداء البطولي وجهود حارس مرمى كايرات، تيميرلان أناربيكوف.
كانت المباراة حاسمة للطرفين، حيث دخلاها دون أي فوز في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وأظهر كايرات نوايا هجومية مبكرة، لكن سرعان ما شن أولمبياكوس هجمتين متتاليتين، حيث ذهبت تسديدة شيكينيو ورأسية أيوب الكعبي خارج المرمى. واعتقد الكعبي للحظة أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 21، لكن شيكينيو كان متسللاً قبل أن يمرر الكرة للمهاجم، الذي أجبر بدوره أناربيكوف على تصد مذهل بتسديدة قوية. وأنقذ أناربيكوف مرماه من فرصة محققة للكعبي لينهي أصحاب الأرض شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي.
وأجرى مدرب كايرات، رافاييل أورازباختين، تغييرين قبل انطلاق الشوط الثاني، وبدا أصحاب الأرض أكثر نشاطاً من الناحية الهجومية، حيث مرت رأسية جورجينيو فوق المرمى بعد وقت قصير من دخوله، ثم اخترق إديميلسون منطقة جزاء أولمبياكوس لكنه فشل في هز الشباك.
وأخيراً، تمكن أولمبياكوس من اختراق الدفاع الصلب لأصحاب الأرض وتسجيل هدف السبق في الدقيقة 73، عندما مرر مهدي طارمي الكرة لجيلسون مارتينز، الذي سدد كرة قوية في الزاوية القريبة.
ونجح حارس كايرات البالغ من العمر 22 عاما في حرمان طارمي والكعبي من التسجيل، حيث اصطدمت تسديدة الأخير بالعارضة، لكن أولمبياكوس مع ذلك تمكن من تأمين الانتصار الذي رفع رصيده إلى خمس نقاط وجدد آماله في الوصول إلى الأدوار الإقصائية. وألحق أولمبياكوس بكايرات هزيمته الثالثة على التوالي، ليترك الفريق الكازاخي برصيد نقطة واحدة وعلى وشك الإقصاء من المنافسة.

