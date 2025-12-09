عبدالعزيز بن حميد: كأس آسيا لمصارعة الذراعين بعجمان تعكس الثقة بقدرات الإمارة التنظيمية



عجمان (وام)

قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، إن استضافة عجمان لمنافسات بطولة كأس آسيا المفتوحة لمصارعة الذراعين تعكس ثقة الاتحادات الدولية بقدرات الإمارة التنظيمية، وتجسّد جودة بنيتها الرياضية، مثنياً على المستوى العالي للمنافسات والتنظيم الاحترافي، كما أشاد بالتسهيلات المقدمة للفرق المشاركة والجمهور، وبالجهود المتميّزة للجان المنظمة، الأمر الذي أسهم في إنجاح البطولة وتقديم نسخة استثنائية.

وشهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي جانباً من البطولة التي تقام برعاية الدائرة، وينظمها الاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين، بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في مركز شباب عجمان.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، إنّ عجمان ملتزمة بمواصلة استقطاب واستضافة البطولات الدولية، التي تجمع بين التنافسية والروح المجتمعية، بما يسهم في تنشيط السياحة ويعزز مكانة الإمارة الرائدة على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية.

وأضاف: «تسعدنا استضافة بطولة كأس آسيا المفتوحة لمصارعة الذراعين، التي تمثل محطة مهمة في أجندة فعاليات الإمارة وحدثاً بارزاً في مسيرتنا لدعم القطاع السياحي وترسيخ مكانة عجمان كوجهة رائدة للفعاليات الرياضية محلياً وعالمياً، ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا الدائم باستقطاب البطولات النوعية والأنشطة الريادية والفعاليات المبتكرة».

وتوّج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بحضور آسين هارجيتودوروف، رئيس الاتحاد الدولي لمصارعة الذراعين، الفائزين في فئات الجونيور والسينيور وذوي الهمم.

من جانبه، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام: «نحرص على تبنّي أعلى المعايير التنظيمية لتهيئة بيئة ريادية قادرة على استضافة مختلف الأحداث والفعاليات العالمية. كما نسعى باستمرار إلى عقد شراكات استراتيجية جديدة تسهم في دعم هذه الجهود وتحقيق مستهدفاتنا، ويأتي تنظيم بطولة كأس آسيا المفتوحة لمصارعة الذراعين تجسيداً لهذه الرسالة، وتأكيداً على الزخم المتصاعد الذي تحققه عجمان بوصفها وجهة دولية مفضلة لاستضافة البطولات والمسابقات العالمية، ومنظومة سياحية متكاملة قادرة على احتضانها بكفاءة ونجاح، ما يعزّز قطاع السياحة في الإمارة، ويدعم رؤيتها المستقبلية، ويُرسّخ مكانتها المتميزة على الخارطة السياحية العالمية».

تشهد البطولة هذا العام مشاركة واسعة من أكثر من 200 لاعب يمثلون 25 دولة.