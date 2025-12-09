فوز شرفي للبحرين على السودان بثلاثية في ختام مشوارهما بكأس العرب

الدوحة (د ب أ)

حقق منتخب البحرين فوزاً شرفياً على السودان بنتيجة 3/ 1 في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر.

أنهى المنتخب البحريني الشوط الأول متقدماً بهدف سجله مهدي عبد الجابر في الدقيقة 37 من المباراة المقامة على ملعب «974» مستفيداً من تمريرة زميله عبد الله الخلصي. وفي الشوط الثاني، تم طرد محمد سعيد لاعب المنتخب السوداني في الدقيقة 58 ليكمل صقور الجديان اللقاء بنقص عددي.

ورغم النقص العددي، أدرك المنتخب السوداني التعادل بهدف سجله ياسر مزمل في الدقيقة 72، وتقدم الأحمر البحريني مجدداً بهدف محمد الرميحي من ركلة جزاء في الدقيقة 79 وأضاف مهدي الحميدان الهدف الثالث في الدقيقة 89 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

رفع المنتخب البحريني رصيده إلى ثلاث نقاط، بعدما حقق فوزه الأول في البطولة بعد خسارتين أمام العراق والجزائر في أول جولتين. أما منتخب السودان تذيل الترتيب بنقطة واحدة من تعادله مع الجزائر في الجولة الأولى، وخسارته من العراق في الجولة الثانية.

وودع منتخبا البحرين والسودان كأس العرب من الدور الأول، بينما حسم المنتخب الجزائري صدارة المجموعة بفوزه 2/ صفر على العراق في مباراة بنفس التوقيت. رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 7 نقاط، خلفه العراق بست نقاط، وتأهلا سويا لدور الثمانية.