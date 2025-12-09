الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الشباب والرياضة» المصرية تعلن تفاصيل النسخة الـ 10 من سباق زايد الخيري

سباق زايد الخيري شهد مشاركة كبيرة في نسخته الماضية (أرشيفية)
10 ديسمبر 2025 01:43

القاهرة (وام)

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، مؤتمراً صحفياً أمس، للإعلان عن تفاصيل النسخة العاشرة من سباق زايد الخيري في مصر، التي تقام يوم 26 ديسمبر الجاري بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، بالتعاون بين اللجنة المنظمة العليا للسباق في الإمارات، ووزارة الشباب والرياضة في مصر، وسيخصص عائد السباق لمصلحة بنك الطعام المصري.
وأكد الوزير صبحي أن سباق زايد الخيري أصبح واحداً من أهم صور التعاون الرياضي الإنساني بين مصر والإمارات، مشيراً إلى أن تنظيمه يعكس قوة العلاقات بين الجانبين، وتحويل الرياضة إلى منصة للعمل الخيري المؤثر. وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تسخر إمكاناتها كافة لضمان خروج النسخة العاشرة بصورة تليق باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسالته الإنسانية، مؤكداً أن السباق يقام في منطقة مجهزة لاستضافة الفعاليات الجماهيرية، وأن كامل العوائد ستذهب لدعم برامج بنك الطعام المصري.
من جانبه، قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: إن مشاركة البنك في السباق تجسد التزامه بدوره الإنساني، وترسيخ قيم العطاء، موضحاً أن دور بنك الطعام لا يقتصر على تقديم الدعم الغذائي، بل يمتد لدعم المبادرات المجتمعية التي تخدم الأسر الأكثر احتياجاً، وتعزز ثقافة التطوع والعمل المجتمعي. ويبدأ خط سير السباق من مدخل زايد 2000 حتى زد بارك، ويتضمن سباق 10 كيلومترات، و5 كيلومترات للهواة وأصحاب الهمم، و5 كيلومترات للكراسي المتحركة للمحترفين.
واطلع وزير الشباب والرياضة والحضور على استعدادات جناح بنك الطعام المصري المشارك في السباق، وآليات التنظيم، وجهود فرق العمل في تعريف المشاركين بالبرامج الخيرية التي يوجه إليها العائد.
وشهدت نسخ السباق الماضية مشاركة واسعة، حيث شارك 10 آلاف متسابق في نسختي 2015 و2016 بالقاهرة، و10 آلاف في الأقصر عام 2017، و15 ألفاً في الإسماعيلية 2018، و15 ألفاً في السويس 2019، و20 ألفاً في الإسكندرية 2022، فيما سجلت العاصمة الإدارية 25 ألف مشارك في نسخة 2023، و50 ألف مشارك عام 2024، ما يعكس تزايد الإقبال الجماهيري عاماً بعد عام.

وزارة الشباب والرياضة المصرية
مصر
سباق زايد الخيري
أشرف صبحي
