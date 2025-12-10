«دولي الجودو» يمنح الإمارات صك الصدارة العربية الآسيوية

أبوظبي (الاتحاد)

حافظ منتخبنا الوطني للجودو علي صدارته في تصنيف الاتحاد الدولي للجودو علي الصعيد العربي الآسيوي قبل ختام الموسم الرياضي الحالي 2025، ما يضعه ضمن أبرز المتأهلين للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية بلوس أنجلوس عام 2028، بحصوله على 89 ميدالية عالمية حتى الآن، بداية من برونزية اللاعب توما سيرجيو في وزن تحت 81 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 2016.

وتعد تلك الميدالية أول إنجاز لجودو الإمارات خلال مشاركاته في الدورات الأولمبية التي بدأت في 2008، ما خلد اسمه بوضع مجسم له ببدلة منافسات ريو دي جانيرو الزرقاء بمتحف الشمع لـ «مدام توسو»، الوجهة الترفيهية الأكثر جاذبية عالمياً، بفرعها العالمي في دبي عام 2023، والذي يضم أبرز المشاهير الرياضيين، وفي مقدمتهم نجم الكرة الأسطوري البرتغالي كريستيانو رولاند.

كما شمل تقرير الاتحاد الدولي للجودو الذي تسلمه أمس الأول محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، من الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام للاتحاد، نجاحات اتحاد الجودو بعد تحقيق 4 ميداليات تمثل حصاد المشاركة في بطولات العالم للجودو، وميداليتين للماسترز، و30 ميدالية حصاد المشاركة في بطولات (الجراند سلام)، و25 ميدالية حصاد المشاركة في بطولات الجراند بري، و17 ميدالية من البطولات القارية الرسمية، و10 ميداليات البطولات القارية المفتوحة للجودو.

وتضمن التقرير وجود 6 لاعبين من منتخبنا الأول ضمن قائمة الـ 20 الأوائل، لتصنيف الاتحاد الدولي للجودو، وفي مقدمتهم اللاعب ظفار كوسوفو لوزن تحت 100 كجم، ومحمد يزبيك لوزن تحت 73 كجم، وطلال شفيلي لوزن تحت 81 كجم، واللاعبة بشيرات خرودي تحت 52 كجم، واللاعبة اليزا لتيف تحت 78 كجم واللاعب رقم 18 عمر جاد في وزن تحت 81 كجم.

وثمّن رئيس اتحاد الجودو تلك النجاحات الفنية والتنظيمية لجودو الإمارات بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي وفرت لقطاع الشباب كافه متطلبات النجاح والإبداع، متمنياً أن يتواصل العمل بروح الجماعة لبلوغ أسمى درجات التألق، ورفع اسم وعلم الإمارات عالياً بين الأمم.