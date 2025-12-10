ماجيك إلى قبل نهائي كأس «السلة الأميركي»

لوس أنجلوس(رويترز)

سجل ديزموند بين ست رميات ثلاثية، وعادل أفضل سجل له في مباراة هذا الموسم برصيد 37 نقطة، ليفوز أورلاندو ماجيك 117-108 على ضيفه ميامي هيت، ويتقدم للدور قبل النهائي في كأس دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، التي تنظمها الرابطة الوطنية، خلال الموسم العادي الليلة الماضية في لاس فيجاس.

وسيتقابل ماجيك مع نيويورك نيكس في الدور قبل النهائي للقسم الشرقي يوم السبت، بعد فوز نيكس على مضيفه تورونتو رابتورز 117-101.

وسجل بين 15 نقطة في الربع الرابع ليقود ماجيك لهذا الانتصار. وتعافى الفريق من تأخره بفارق 16 نقطة في الربع الأول.

وسجل نورمان باول 21 نقطة، وأضاف تايلر هيرو 20 نقطة مع عودته من غياب لمباراتين لصالح ميامي، الذي خسر للمرة الرابعة توالياً، والخامسة في آخر ست مواجهات خاضها.

وفي المباراة الأخرى، سجل جالين برونسون 20 نقطة من أصل 35 نقطة أحرزها في اللقاء خلال الربع الأول. وأضاف كارل-أنتوني تاونز 14 نقطة، واستحوذ على 16 كرة مرتدة لصالح نيكس، الذي فاز للمرة الرابعة توالياً والثامنة في آخر تسع مباريات.

وفاز نيكس في عشر مواجهات متتالية أمام رابتورز.

وسجل براندون إنجرام 17 من أصل 31 نقطة له في اللقاء، خلال الربع الأول لصالح رابتورز الذي خسر أربع مباريات متتالية.