الرياضة

ماريسكا يخشى «الفاصلة» بعد الهزيمة في بيرجامو

ماريسكا يخشى «الفاصلة» بعد الهزيمة في بيرجامو
10 ديسمبر 2025 11:02

لندن(رويترز)
عبّر إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، عن خيبة أمله للطريقة التي استقبل بها فريقه هدفين في الشوط الثاني، ليهدر تقدمه، ويتعرض لهزيمة 2-1 أمام أتلانتا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.
وكان جواو بيدرو قد افتتح التسجيل لتشيلسي، بعد مرور 25 دقيقة، لكن أتلانتا عاد بقوة بعد الاستراحة وقلب النتيجة بفضل هدفي جيانلوكا سكاماكا، وشارل دي كاتيلير.
وقال ماريسكا: إن فريقه كان يجب أن يستغل الفرص التي أتيحت له، لتعزيز تقدمه في الشوط الأول، مضيفاً: «بعد أن استقبلنا هدف التعادل، فقدنا السيطرة قليلاً على المباراة، ثم جاء الهدف الثاني. كان بالإمكان تجنب الهدفين، فهما في غاية السهولة».
ووضع هذا الفوز الفريق الإيطالي القادم من بيرجامو بالقرب من صدارة جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري الأبطال، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، ليقترب من التأهل المباشر لدور 16، بينما يحتل تشيلسي المركز 11 برصيد عشر نقاط، وهو أحد المراكز المؤهلة للدور الفاصل.
وفي حال لم يحقق النادي الإنجليزي الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام بافوس القبرصي، ونابولي الإيطالي، فقد ينهي مشواره خارج المراكز الثمانية الأولى، ما سيجبره على خوض مواجهة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب.
وأضاف المدرب الإيطالي: «ربما مع فوزين، ومع 16 نقطة، نكون ضمن الثمانية الأوائل. لست متأكداً، لكن التركيز الآن يجب أن يكون على المباراة القادمة، ثم التي تليها. إذا أردنا إنهاء الموسم ضمن الثمانية الأوائل، فعلينا الفوز بالمباراتين. خلاف ذلك، سنخوض الجولة الفاصلة، ثم نحاول التأهل للدور التالي».
ويستضيف تشيلسي منافسه إيفرتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

