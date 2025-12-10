الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرستابن يشيد بالملهم الراحل!

فيرستابن يشيد بالملهم الراحل!
10 ديسمبر 2025 11:12

أبوظبي(أ ب)
سيرحل هيلموت ماركو «82 عاماً» مستشار سباقات السيارات المؤثر في ريد بول عن منصبه، ليترك مسيرة امتدت لعشرين عاماً ساهم خلالها في مساعدة سيباستيان فيتيل، وماكس فيرستابن على التتويج بلقب الفورمولا 1 أربع مرات.
كان ماركو شخصية محورية في إعداد فيرستابن ليصبح أصغر سائق في تاريخ الفورمولا 1، عندما شارك لأول مرة في سن السابعة عشرة فقط عام 2015، ومنذ ذلك الحين، تربط الثنائي علاقة صداقة وطيدة.
كتب فيرستابن على إنستجرام: «شكراً لك يا هيلموت. لقد حققنا معاً كل ما حلمنا به. سأظل ممتناً لك إلى الأبد لإيمانك بي».
وبرحيل ماركو، يفتقد فريق ريد برول إلى الشخصيتين الرئيستين اللتين قادتا الفريق منذ انضمامه إلى الفورمولا 1 عام 2005، بعد إقالة كريستيان هورنر، رئيس الفريق المخضرم، في يوليو، واستبداله بلوران ميكيس.
غادر أدريان نيوي، مصمم السيارات الأسطوري، فريق ريد بول في وقت سابق من هذا العام، وسيقود أستون مارتن في عام 2026.
ويرحل ماركو بعد أن أضاع فيرستابن فرصة الفوز بلقبه الخامس في جائزة أبوظبي الكبرى الأسبوع الماضي.
وقال ماركو في بيان: «لقد تأثرت بفقدان بطولة العالم بفارق ضئيل هذا الموسم بشدة، وأوضح لي أن الآن هو الوقت المناسب لي شخصياً لإنهاء هذا الفصل الطويل والمكثف والناجح».
وأضاف: «أتمنى للفريق بأكمله دوام النجاح، وأنا على ثقة بأنهم سينافسون على لقبي بطولة العالم مجدداً العام المقبل».

أخبار ذات صلة
ماركو مستشار فريق ريد بول يغادر الفريق المنافس في فورمولا1
جائزة أبوظبي.. «الموعد الخامس» مع «بطل عالمي جديد»!
ماكس فيرستابين
ريد بول
سيباستيان فيتيل
آخر الأخبار
«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول
الرياضة
«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول
اليوم 14:30
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
الرياضة
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
اليوم 14:19
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
اليوم 14:16
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
الترفيه
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
اليوم 14:13
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
الرياضة
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©