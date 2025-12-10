فيرستابن يشيد بالملهم الراحل!

أبوظبي(أ ب)

سيرحل هيلموت ماركو «82 عاماً» مستشار سباقات السيارات المؤثر في ريد بول عن منصبه، ليترك مسيرة امتدت لعشرين عاماً ساهم خلالها في مساعدة سيباستيان فيتيل، وماكس فيرستابن على التتويج بلقب الفورمولا 1 أربع مرات.

كان ماركو شخصية محورية في إعداد فيرستابن ليصبح أصغر سائق في تاريخ الفورمولا 1، عندما شارك لأول مرة في سن السابعة عشرة فقط عام 2015، ومنذ ذلك الحين، تربط الثنائي علاقة صداقة وطيدة.

كتب فيرستابن على إنستجرام: «شكراً لك يا هيلموت. لقد حققنا معاً كل ما حلمنا به. سأظل ممتناً لك إلى الأبد لإيمانك بي».

وبرحيل ماركو، يفتقد فريق ريد برول إلى الشخصيتين الرئيستين اللتين قادتا الفريق منذ انضمامه إلى الفورمولا 1 عام 2005، بعد إقالة كريستيان هورنر، رئيس الفريق المخضرم، في يوليو، واستبداله بلوران ميكيس.

غادر أدريان نيوي، مصمم السيارات الأسطوري، فريق ريد بول في وقت سابق من هذا العام، وسيقود أستون مارتن في عام 2026.

ويرحل ماركو بعد أن أضاع فيرستابن فرصة الفوز بلقبه الخامس في جائزة أبوظبي الكبرى الأسبوع الماضي.

وقال ماركو في بيان: «لقد تأثرت بفقدان بطولة العالم بفارق ضئيل هذا الموسم بشدة، وأوضح لي أن الآن هو الوقت المناسب لي شخصياً لإنهاء هذا الفصل الطويل والمكثف والناجح».

وأضاف: «أتمنى للفريق بأكمله دوام النجاح، وأنا على ثقة بأنهم سينافسون على لقبي بطولة العالم مجدداً العام المقبل».