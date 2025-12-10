الإثارة تعود إلى «ونستون تشرشل للبولو» بمباراتين

دبي (الاتحاد)

تشهد بطولة ونستون تشرشل للبولو غداً «الخميس» مباراتين في ختام الدور التأهيلي، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وبمشاركة أربعة فرق، هي الحبتور والفيصل والباشا و«RGF»، وبهانديكاب، من 8 إلى 10 جول.

ويلتقي عند الثالثة عصراً فريق الحبتور بقيادة خلف الحبتور، ومعه ليام كارجر وخوان كروز جيفارا وماركوس بانيلو، مع فريق «RGF» بقيادة خوان كروز كارنو، ومعه فريدي ليلاند ونيكولاس بيتراشي، وفيليب ليورنت، ويتبعها في الرابعة عصراً مباراة فريق الفيصل بقيادة الأمير سلطان الفيصل، ومعه أوسكار كولمبرس وتوماس أريارتي وبالي أورجيزا، مع نظيره فريق الباشا بقيادة هاني جابشي، ومعه سانتوس أريارتي، وتوماس ويلانز واليوان باداريللو.

وكانت الفرق الأربعة قد خاضت مبارياتها الافتتاحية قبل يومين، حيث فاز فريق الحبتور على الباشا بستة أهداف مقابل خمسة، كما فاز فريق الفيصل على فريق «RGF» بتسعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف هدف.