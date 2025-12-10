فليك يقلل من رد فعل يامال على تبديله أمام فرانكفورت

برشلونة(أ ب)

قلل هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، من شأن ردة فعل لامين يامال، نجم الفريق، عقب استبداله في الدقائق الأخيرة من فوز النادي الكتالوني 2/ 1 على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، أمس الثلاثاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقرر المدرب الألماني استبدال يامال بروني باردجي في الدقيقة 89 من المباراة، التي أقيمت على ملعب (كامب نو) بالجولة السادسة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية، ليغادر المستطيل الأخضر بوجه عابس، وبدا عليه أنه يحدث نفسه، كما لم يظهر سعيداً بعد عودته إلى مقاعد البدلاء.

وقال فليك: «أجرينا التغيير قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة لأنه حصل على بطاقة صفراء، وكان ذلك في وقت متأخر من اللقاء. إذا كان منزعجاً بعض الشيء، فأنا أتفهم ذلك تماماً، بل وأتقبله. لقد كنت لاعباً أيضاً. هذا أمر طبيعي تماماً، ولا يعتبر مشكلة».

وحصل يامال على بطاقة صفراء في الدقيقة 56 لارتكابه خطأ، ليفتقد الفريق خدماته في لقائه المقبل بدوري الأبطال بداعي الإيقاف. وساهمت تمريرة يامال العرضية في تسجيل برشلونة هدفه الثاني، الذي أحرزه زميله جول كوندي في الدقيقة 53، ليمنح الفريق المضيف فوزاً مثيراً، بعدما قلب تأخره صفر/ 1 أمام منافسه الألماني، علماً بأن اللاعب الفرنسي، كان سجل هدف التعادل للفريق الإسباني في الدقيقة 50.

وفقاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يعتبر يامال «18 عاماً» اللاعب الأكثر مساهمة في الأهداف، سواء بالتمريرات الحاسمة أو هز الشباك، بين جميع اللاعبين دون سن 19 عاماً في تاريخ دوري الأبطال، من دور المجموعات أو مرحلة الدوري إلى المباراة النهائية. وقام يامال بـ14 مساهمة في المسابقة القارية حتى الآن، عقب تسجيله 7 أهداف، وصناعته 6 أهداف أخرى، متفوقاً بفارق مساهمة واحدة على الرقم القياسي السابق، الذي كان يملكه النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي قام بـ13 مساهمة في هذا السن، بواقع 10 أهداف، و3 تمريرات حاسمة.

وقال فليك: «من الرائع أن يسجل جول. موهبته وعقليته مهمة للغاية»، فيما قال كوندي إنه «من الممتع» أن يقوم بالعديد من الهجمات في المباراة. وأضاف كوندي: «مهمتي الأولى هي الدفاع جيداً، وذلك يتعين علي الحفاظ على التوازن. هناك مباريات نواجه فيها دفاعاً بخمسة لاعبين. اليوم كان فرانكفورت متكتلاً للغاية، ولذلك اضطررنا لاستغلال المساحات خلف المدافعين، وهذا ما حاولت القيام به، وأحرزت هذين الهدفين.» كانت هذه هي المباراة الخامسة على التوالي بمختلف المسابقات التي يستقبل فيها برشلونة الهدف الأول، علماً بأنه حقق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة. وبهذا الانتصار، تقدم برشلونة للمركز الرابع عشر بجدول الترتيب، مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق نقطتين خلف صاحب المركز الثامن، المؤهل مباشرة لدور الـ16 في البطولة. واختتم فليك تصريحاته بالقول: «أنا سعيد للغاية بعودتنا القوية»، لكنه أضاف: «أحياناً يكون من الجيد أيضاً أن نبدأ بقوة ونبادر بافتتاح التسجيل».