جماهير ليفربول في صف سلوت خلال أزمته مع صلاح

ميلانو(أ ب)

أظهر مشجعو نادي ليفربول الإنجليزي موقفهم بشكل واضح في الخلاف الدائر بين أسطورة النادي محمد صلاح ومدربه آرني سلوت. وهتفت المجموعة التي سافرت إلى إيطاليا، والتي بلغ عددها حوالي 5000 مشجع، باسم سلوت قبل، وبعد، مباراة فوز ليفربول 1/ صفر على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، مساء أمس الثلاثاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا، في بادرة تكشف دعم جماهير الفريق الكامل للمدير الفني الهولندي في المشكلة.

وكان سلوت استبعد صلاح من قائمة الفريق، التي سافرت إلى إيطاليا بعد الهجوم اللاذع، الذي شنه النجم الدولي المصري ضد مدرب الفريق الأحمر، بشكل علني، يوم السبت الماضي.

وعلق سلوت على دعم الجماهير له قائلاً: «هذا يعني الكثير بالنسبة لي. لكن الأمر لا يتعلق بي، بل بالفريق. وقد كانوا حاضرين أيضاً من أجل الفريق».

وأضاف: «وجود هذا العدد الكبير من المشجعين بعيداً عن قواعدنا، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي يظهر لنا مرة أخرى أنه إذا سارت الأمور ضدنا أو إذا واجهنا أوقاتاً عصيبة، فإننا جميعاً ندعم بعضنا بعضاً، ونقاتل معاً، وهذا ما أظهره المشجعون للاعبين أمام إنتر». وأقام محمد صلاح نفسه كأحد أعظم لاعبي ليفربول عبر تاريخ النادي العريق، حيث فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز مع الفريق أيضاً لقب دوري أبطال أوروبا، والعديد من البطولات الأخرى.

وفي الموسم الماضي، نال جائزة لاعب العام بإنجلترا للمرة الثالثة، بعد تسجيله 34 هدفاً في جميع المسابقات، وقيادته ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الـ20، معادلاً بذلك الرقم القياسي، الذي كان ينفرد به غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

ولكن مستوى صلاح تراجع هذا الموسم، الذي عانى خلاله ليفربول من التعثر حتى الآن، حيث يتواجد حالياً في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي، ليبتعد مبكراً عن صراع المنافسة على اللقب.

ووجه صلاح انتقادات لسلوت، يوم السبت الماضي، بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية للفريق للمباراة الثالثة على التوالي، قائلاً: «يبدو أن النادي قد تخلى عني»، مشيراً إلى أنه لا تربطه أي علاقة بالمدرب الآن.

وعقب تصريحاته، التي أدلى، نشر صلاح صباح أمس الثلاثاء صورة له بمفرده في صالة الألعاب الرياضية بمجمع تدريب ليفربول، لمتابعيه البالغ عددهم 85 مليوناً على تطبيق (إنستجرام). وصرح سلوت بأنه «لا يعلم» ما إذا كان صلاح سيلعب مجدداً مع النادي، وحاول التهرب من الإجابة على المزيد من الأسئلة بشأن مستقبل (الفرعون المصري) في قلعة (آنفيلد).

وأكد سلوت: «أرى أن الليلة يجب أن يتم فيها تكريم اللاعبين الموجودين هنا. في تاريخ ليفربول العريق، خاضوا العديد من هذه الأمسيات، ولكن في هذا الموسم، أعتقد أنه إذا حقق الفريق فوزاً خارج أرضه على هذا الملعب ضد فريق قوي كهذا، فيجب أن ينسب الفضل إلى خط الوسط. أو إلى اللاعبين الموجودين هنا». وشدد سلوت في ختام حديثه: «إنهم يستحقون كل التقدير. أتفهم تماماً أنني سأتلقى الكثير من الأسئلة يوم الجمعة حول أمور أخرى، لكن الليلة يجب أن يتم تكريم اللاعبين الموجودين هنا».

ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة، ليتقدم مؤقتاً للمركز الثامن في ترتيب مرحلة الدوري بالمسابقة القارية، التي تمنح بطاقة التأهل لدور الـ16 مباشرة.