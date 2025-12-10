«سلة الشارقة» تتخطى «العُلا» في سوبر غرب آسيا

علي معالي (أبوظبي)

حقق فريق الشارقة لكرة السلة انتصاراً مهماً ومثيراً على «العُلا» السعودي في الجولة الرابعة من سوبر غرب آسيا لكرة السلة (فيبا – وصل)، بالفوز 101-100 في المباراة التي جرت بينهما على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وتألق في هذه المباراة ديماركو ديكرسون حيث سجل 29 نقطة، أهمها بلا شك اللعبة الرباعية التي انتزعها بعد خطأ ارتكبه اللبناني وائل عرقجي قبل 4.9 ثوان من النهاية، ليحوّل تأخر الشارقة 79-100، إلى انتصار رائع 101-100، في لحظات كانت مثيرة للغاية في صالة المباراة، ليثأر الشارقة بذلك من خسارته التي تلقاها في الإمارة الباسمة في الجولة الأولى في أكتوبر الماضي، من المنافسات بنتيجة 104-78.

وانتهت أرباع المباراة بنتيجة 24-22 و21-24 و24-25 و32-29 لمصلحة الشارقة، ليتقاسم بذلك صدارة المجموعة الثانية مع فريق العلا برصيد 6 نقاط.

قدم الشارقة مباراة قوية فنياً وبدنياً وكان نداً من البداية حتى النهاية، مع التركيز العالي للغاية ونشاط مستمر من مدرب الفريق المخضرم عبدالحميد إبراهيم، وقال ديماركو عقب نهاية المباراة هذه مجرد البداية بالنسبة لنا، ونعمل بجد، وكل يوم نتطور.«

ولم يكن ديماركو وحده المتألق حيث قدم المحترف الأميركي جلين روبنسون مباراة هائلة، مسجلاً 32 نقطة، 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة، ليبقي الشارقة منافساً شرساً طوال المباراة أمام فريق يضم نخبة من نجوم البطولة، كما سجل محمود وسيم الصوّان 12 نقطة، وأحمد عبداللطيف 9 نقاط، وقدم هذا الثنائي مباراة كبيرة خاصة في الربع الرابع والأخير تحديداً، عبر تسديدات ومحاولات دفاعية منعت العُلا من توسيع الفارق.

وعلق عبدالحميد إبراهيم مدرب الشارقة قائلاً: «كان لدينا خياران قبل تسديدة ديماركو المثيرة، إنه اختار الرمية الثلاثية، وهذا ليس أسلوبه المعتاد، فهو لاعب سريع يتجه دائماً إلى السلة، لكن يبدو أنّ اللقطة كانت مكتوبة له، ولم تكن لقطة سهلة إطلاقاً».