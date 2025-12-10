الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلباء يكثف الاستعداد للدوري بودية الرياض السعودي

كلباء يكثف الاستعداد للدوري بودية الرياض السعودي
10 ديسمبر 2025 13:13

فيصل النقبي (كلباء)
يخوض فريق نادي كلباء لكرة القدم تحت قيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، وفي إطار تحضيراته لاستئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين، مباراة ودية مهمة أمام فريق الرياض السعودي، وذلك يوم الجمعة المقبل، ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الحالية بسبب إقامة بطولة كأس العرب.
وتأتي هذه المواجهة في توقيت مثالي للفريقين، حيث يسعى الجهاز الفني لكلباء إلى استثمار اللقاء للوقوف على جاهزية اللاعبين، وتجربة عدد من العناصر، إلى جانب تعزيز الانسجام بين خطوط الفريق، خاصة بعد الفترة الماضية من العمل البدني والفني المكثف.
ويستضيف نادي كلباء لكرة القدم تدريبات فريق الرياض السعودي على ملاعبه خلال فترة التوقف، في إطار التعاون الفني بين الناديين، بما يعكس عمق العلاقات الرياضية الخليجية وتبادل الخبرات بين الأندية.
وتحمل هذه المباراة الودية أهمية مزدوجة، كونها تمنح الفريقين فرصة للاحتكاك القوي، ورفع النسق الفني، قبل العودة إلى الاستحقاقات الرسمية، وسط تطلعات جماهير كلباء لرؤية فريقها في أفضل جاهزية مع عودة المنافسات.

أخبار ذات صلة
كأس العرب.. الأردن تتأهب لكسر التفوق التاريخي للعراق
الانتصارات الودية تجهز البطائح لمواجهة النصر في «دوري المحترفين»
دوري أدنوك للمحترفين
فوك رازوفيتش
كأس العرب
كلباء
آخر الأخبار
«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول
الرياضة
«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول
اليوم 14:30
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
الرياضة
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
اليوم 14:19
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
اليوم 14:16
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
الترفيه
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
اليوم 14:13
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
الرياضة
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©