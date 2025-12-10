كلباء يكثف الاستعداد للدوري بودية الرياض السعودي

فيصل النقبي (كلباء)

يخوض فريق نادي كلباء لكرة القدم تحت قيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، وفي إطار تحضيراته لاستئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين، مباراة ودية مهمة أمام فريق الرياض السعودي، وذلك يوم الجمعة المقبل، ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الحالية بسبب إقامة بطولة كأس العرب.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت مثالي للفريقين، حيث يسعى الجهاز الفني لكلباء إلى استثمار اللقاء للوقوف على جاهزية اللاعبين، وتجربة عدد من العناصر، إلى جانب تعزيز الانسجام بين خطوط الفريق، خاصة بعد الفترة الماضية من العمل البدني والفني المكثف.

ويستضيف نادي كلباء لكرة القدم تدريبات فريق الرياض السعودي على ملاعبه خلال فترة التوقف، في إطار التعاون الفني بين الناديين، بما يعكس عمق العلاقات الرياضية الخليجية وتبادل الخبرات بين الأندية.

وتحمل هذه المباراة الودية أهمية مزدوجة، كونها تمنح الفريقين فرصة للاحتكاك القوي، ورفع النسق الفني، قبل العودة إلى الاستحقاقات الرسمية، وسط تطلعات جماهير كلباء لرؤية فريقها في أفضل جاهزية مع عودة المنافسات.