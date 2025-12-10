جماهير ليفربول.. إيزاك غير مناسب!



علي معالي (أبوظبي)

شعر مشجعو ليفربول بخيبة أمل من المهاجم ألكسندر إيزاك بعد الفوز 1-0 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ولم يكن فوز ليفربول خارج أرضه كافياً ليطغى على الأداء الباهت لإيزاك، الذي لا يزال محور الانتقادات من جماهير الفريق، وفي ظل غياب محمد صلاح، توجه ليفربول إلى إيطاليا مع الثنائي إسحاق وهوجو إيكيتيكي في الهجوم، وكشفت المباراة عن أكبر مشكلة في قائمة المدرب آرني سلوت، وهي عدم الكفاءة في إنهاء التسجيل.

بعد المباراة، انفجرت شبكات التواصل الاجتماعي بالانتقادات الموجهة لإيزاك، ويعتقد العديد من المشجعين أن ليفربول ارتكب خطأ جسيماً بإنفاق الكثير من المال على لاعب «لا يناسب النظام»، وكتب أحدهم: «آمل حقاً أن يتحسن إسحاق، لكن لا يمكن إنكار أنه أصبح قنبلة حقيقية»، وقال رأي آخر:«حان الوقت الكافي للاستنتاج أن إسحاق هو أسوأ مهاجم رأيته في النادي».

ومنذ بداية الموسم، سجل إيزاك هدفين فقط وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 14 مباراة مع ليفربول، وجاء هدفه الأخير في نهاية نوفمبر ضد وست هام.

وقد ساعد فوز ليفربول على إنتر في الصعود إلى المركز الثامن بعد 6 جولات من تصفيات دوري أبطال أوروبا.