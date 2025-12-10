بوجبا من ملاعب كرة القدم إلى ميادين الهجن

جدة (الاتحاد)

في إعلان يُعد محطة فارقة في تاريخ سباقات الهجن، أعلن فريق «الهَبُوب» أول فريق احترافي لسباقات الهجن في العالم، الذي أسّسه رائدا الأعمال السعوديان عمر المعينا وصفوان مدير، عن شراكة تاريخية مع نجم الكرة العالمية بول بوجبا، الذي ينضم إلى الفريق كسفير ومالك حصة.

انضمام بوجبا يمنح هذه الرياضة دفعة عالمية غير مسبوقة، وينقلها من دائرة الأضواء الإقليمية إلى اهتمام جماهيري دولي واسع.

يُعد بول بوجبا من أكثر لاعبي كرة القدم تأثيراً في جيله، توّج بلقب كأس العالم مع منتخب فرنسا، وفاز بدوري الأمم الأوروبية، وحقق الدوري الإيطالي أربع مرات مع يوفنتوس، كما حصد لقب الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد.

وعلى المستوى الفردي، نال جائزة «الفتى الذهبي» عام 2013، وجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2014، في مسيرة تصوغها الموهبة الخلّاقة، والروح القيادية، وحضور ثقافي يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

قال لاعب وسط موناكو بول بوجبا: «أشعر بحماس كبير لانضمامي إلى فريق الهبوب. منذ اللحظة الأولى التي تحدثت فيها مع عمر وصفوان، لمست شغفهما، ووضوح رؤيتهما، وحبهما الصادق لهذه الرياضة».

وأضاف: «طموحهما في أن تصبح سباقات الهجن رياضة ذات حضور عالمي هو شيء أشعر بأنه يمسّني من الداخل. طوال مسيرتي مرّت عليّ فرص كثيرة وعروض متعددة، لكن هذا المشروع كان مختلفاً. تحدّث إلى جزء أعمق في داخلي، إلى فكرة الثقافة والإرث والحكاية التي تُروى. أريد أن أكون جزءاً من مشروع يتجاوز حدود المنافسة في الملعب، مشروع يجمع الناس، ويُظهر تقاليد تستحق أن تُرى وتُحتفى بها. الانضمام إلى الهبوب كان بالنسبة لي أشبه بدخول عائلة جديدة، ولذلك جاء قراري بالموافقة بسلاسة واطمئنان».

لطالما كنت شخصاً يحب التجديد وفعل الأشياء بطريقة مختلفة، في طريقة لعبي، وفي أسلوبي في التعبير عن نفسي، وحتى في حياتي خارج كرة القدم. هذه العقلية تنتقل معي أيضاً إلى عالم الأعمال، إذ أبحث دائماً عن فرص فريدة ومثيرة تدفعني للتطور وتمنحني مساحة للنمو. الهبوب يجسّد كل هذا، مشروع جديد، ذو معنى، يفتح أمامي فصلاً مختلفاً من حياتي، من دون أن يبعدني عن حقيقتي ومن أنا فعلاً».

انطلق فريق «الهبوب» من المملكة العربية السعودية، حاملاً إرثاً يمتد لقرون، ولكن بروح عصرية تمزج بين أداء احترافي رفيع، ورعاية بيطرية متقدمة، وحكايات تُقدَّم بلغة بصرية قريبة من عالم السينما.