مدرب توتنهام سعيد باستمرار الصحوة

لندن (د ب أ)

أبدى توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سعادته بفوز ناديه 3/ صفر على ضيفه سلافيا براغ التشيكي، أمس الثلاثاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مقللاً في الوقت نفسه من شأن التكهنات حول تعرّض دومينيك سولانكي، نجم الفريق، لانتكاسة بسبب الإصابة.

ولم يجد توتنهام صعوبة في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي بكل المنافسات في ملعبه بالعاصمة البريطانية لندن، حيث تقدّم الفريق الأبيض بهدف عكسي عن طريق ديفيد زيما، لاعب سلافيا، في الدقيقة 26، قبل أن يضيف الغاني محمد قدوس والهولندي تشافي سيمونز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و79 على الترتيب، من ركلتي جزاء. وكان توتنهام حقق فوزاً ثميناً 2/ صفر على ضيفه برينتفورد، يوم السبت الماضي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليحصد انتصاره الأول على ملعبه في المسابقة المحلية بعد غياب دام 4 أشهر، ليواصل الفريق صحوته بالفوز على سلافيا، محرزاً بذلك 5 أهداف دون أن تستقبل شباكه أي هدف أمام جماهيره في الأيام الأربعة الأخيرة. وقال المدرب الدنماركي عقب المباراة: «نعم، كنت سعيداً للغاية لأننا واصلنا الزخم الذي حققناه في مباراة برينتفورد. سواء حققنا الفوز على ملعبنا أو بشكل عام... أعتقد أن هناك جوانب هجومية إيجابية أكثر يمكن استخلاصها من هذه المباراة».

ويحتل توتنهام المركز التاسع في دوري أبطال أوروبا، مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات الجولة السادسة في وقت لاحق مساء اليوم الأربعاء، حيث يتطلع للفوز في مباراتيه المتبقيتين بمرحلة الدوري للبطولة القارية على بروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت الألمانيين، من أجل التواجد ضمن المراكز الثمانية الأولى بجدول الترتيب، المؤهلة لدور الـ 16 مباشرة.

ورغم ذلك، يفضّل فرانك عدم الخوض في تفاصيل حظوظ فريقه، حيث قال في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «بالطبع، أولاً وقبل كل شيء، أنا سعيد للغاية بالفوز على سلافيا، لأنه يعني أننا في وضع قوي جداً للتأهل للأدوار الإقصائية». وأوضح مدرب توتنهام: «لا يزال أمامنا فترة طويلة على خوض المباراتين القادمتين. إنني سعيد فقط لأن لدينا أربعة أيام قبل مواجهة نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي، وهذا كل ما أُركّز عليه الآن».

وشارك ماتيس تيل لأول مرة في دوري الأبطال هذا الموسم مع الفريق، بعد أن اتخذ توتنهام قراراً في اللحظات الأخيرة بإشراكه في قائمة الفريق بمرحلة الدوري كبديل لسولانكي المصاب.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على إمكانية إجراء تغيير إذا كان اللاعب سيغيب أو قد غاب بالفعل لمدة 60 يوماً، وكانت آخر مشاركة لسولانكي مع توتنهام يوم 23 أغسطس الماضي.

ويعاني اللاعب الإنجليزي من إصابة في الكاحل منذ بداية الموسم الحالي، ورغم خضوعه لجراحة بسيطة في بداية أكتوبر الماضي، فإنه لم يشارك في تدريبات الفريق بعد. ولدى سؤاله عما إذا كان سولانكي قد تعرّض لانتكاسة، أكد فرانك «لا، لقد كانت مجرد فرصة لإشراك تيل، ومن الجيد أن تتاح لنا هذه الفرصة. ويمكننا العودة للدفع بالتشكيلة الأساسية إذا كنا نريد ذلك».