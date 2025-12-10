روبرتسون: صلاح أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول



علي معالي (أبوظبي)

بعد مباراة ليفربول مع إنتر ميلان التي انتهت لمصلحة «الريدز» 1-0، في دوري أبطال أوروبا، دافع آندي روبرتسون الظهير الأيسر لفريق ليفربول عن زميله محمد صلاح قائلاً: «نحن نتحدث عن أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول، أنا وصلاح وقعنا في نفس الوقت، ومهما حدث، لكن داخلياً، مازلنا متحدين جداً».

وعندما سُئل عن مستقبل صلاح، اعترف المدافع الإسكتلندي بأنه لا يملك الحق في اتخاذ القرار: «إنه ملك لشخص آخر، أحب العزف مع مو صلاح وآمل أن أستمر في العمل معه».

ومع الفوز على إنتر، ارتقى ليفربول مؤقتا إلى المركز الثامن في تصفيات دوري أبطال أوروبا، وهو مركز ساعدهم على تجنب التأهل للأدوار الإقصائية