أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كارل.. أغلى موهبة تحت 18 سنة في العالم

كارل.. أغلى موهبة تحت 18 سنة في العالم
10 ديسمبر 2025 13:45

 
علي معالي (أبوظبي)
سجل الموهوب البالغ من العمر 17 عاماً لينارت كارل رقماً قياسياً بدوري أبطال أوروبا، وأسهم في فوز بايرن ميونخ الألماني 3-1 على سبورتينج لشبونة البرتغالي، في الدقيقة 69 في ملعب أليانز أرينا، تلقى كارل عرضية دقيقة من كونراد لايمر، تم التحكم بها بشكل جميل، وأنهى الكرة بهدف، ليرفع النتيجة إلى 2-1 لبايرن ضد سبورتينج، وبهذا الهدف، أصبح كارل أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في ثلاث مباريات متتالية (17 سنة و9 أشهر و16 يوماً)، ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المباراة الرابعة فقط لكارل في دوري أبطال أوروبا، سجل هدفه الأول ضد نادي بروج، ثم سجل في خسارة 3-1 أمام أرسنال قبل أن يسدد مرة أخرى ضد سبورتينج لشبونة.
وفقاً للتقييم الحالي بحسب (ترانسفير ماركت)، يعتبر كارل أغلى موهبة تحت 18 سنة في العالم، بقيمة انتقالية تقدر بحوالي 20 مليون يورو، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير في التحديث الجديد، لأن ما يقدمه يظهر أن كارل قادر تماماً على أن يصبح عنصراً أساسياً في بايرن في المستقبل.
ولد كارل في عام 2008، وانضم إلى الأكاديمية البافارية وهو في الـ 12 من عمره، في غضون 3 سنوات فقط، اخترق جميع مستويات الشباب، مسجلاً عشرات الأهداف، والتمريرات الحاسمة، قبل أن يوقع عقداً احترافياً حتى 2028، مع بند تمديد تلقائي عندما يبلغ 18 عاماً في فبراير 2026.

