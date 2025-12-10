بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوّج أبطال النسخة الخامسة

الظفرة (وام)

اختتمت في منطقة الظفرة، منافسات بطولة حمدان بن زايد للرماية، فئة بندقية «سكتون 0.22»، في نسختها الخامسة، والتي نظمها نادي الظفرة للرماية، بمشاركة أكثر من 400 رامٍ ورامية من فئتي الرجال والناشئين، وتجاوزت جوائزها المليون درهم.

وتُوّج جاسم بن سعيد بن مسلم الكثيري، بطلاً للنسخة الخامسة، بعد حصوله على المركز الأول بمجموع 209.5 نقطة 12X، وجاء سعيد صالح عوض المحرمي، ثانياً برصيد 209.4 نقطة 13X، ونايف سعيد الكثيري، ثالثاً محققاً 208.5 نقطة 10X.

وفي فئة الناشئين، تصدر الرامي سعود خميس سعيد المقبالي، المنافسات، محققاً 104.8 نقطة 5X، يليه صفيان صالح المنهالي، برصيد 104.5 نقطة 6X، ثم سالم سهيل خوار، ثالثاً بالرصيد نفسه 104.5 نقطة 5X، كما سجل الرامي محمد أحمد المعشني، أعلى نتيجة في التصفيات بمجموع 105.9 نقطة.

وتوج الفائزين ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بحضور عدد من المسؤولين في مؤسسات ودوائر منطقة الظفرة.

وتوجّه سالم سعيد سالم السبوسي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها الكبير لمنظومة الرياضة في الدولة، وما توفره من رعاية واهتمام ينعكس على تطور مختلف الألعاب، ومنها رياضة الرماية.

كما أعرب عن تقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعم سموه المستمر للبطولة وللرياضيين في المنطقة، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تعزيز نجاح البطولة، وتمكين الرماة والراميات، ورفع جاهزيتهم التنافسية.

وأثنى السبوسي على دعم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، للبطولة، مشيراً إلى أثرها المجتمعي الملموس، وتنوع فعالياتها المصاحبة في كرة القدم والبادل وأصحاب الهمم.