الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوّج أبطال النسخة الخامسة

بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوّج أبطال النسخة الخامسة
10 ديسمبر 2025 13:49

الظفرة (وام)
اختتمت في منطقة الظفرة، منافسات بطولة حمدان بن زايد للرماية، فئة بندقية «سكتون 0.22»، في نسختها الخامسة، والتي نظمها نادي الظفرة للرماية، بمشاركة أكثر من 400 رامٍ ورامية من فئتي الرجال والناشئين، وتجاوزت جوائزها المليون درهم.
وتُوّج جاسم بن سعيد بن مسلم الكثيري، بطلاً للنسخة الخامسة، بعد حصوله على المركز الأول بمجموع 209.5 نقطة 12X، وجاء سعيد صالح عوض المحرمي، ثانياً برصيد 209.4 نقطة 13X، ونايف سعيد الكثيري، ثالثاً محققاً 208.5 نقطة 10X.
وفي فئة الناشئين، تصدر الرامي سعود خميس سعيد المقبالي، المنافسات، محققاً 104.8 نقطة 5X، يليه صفيان صالح المنهالي، برصيد 104.5 نقطة 6X، ثم سالم سهيل خوار، ثالثاً بالرصيد نفسه 104.5 نقطة 5X، كما سجل الرامي محمد أحمد المعشني، أعلى نتيجة في التصفيات بمجموع 105.9 نقطة.
وتوج الفائزين ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بحضور عدد من المسؤولين في مؤسسات ودوائر منطقة الظفرة.
وتوجّه سالم سعيد سالم السبوسي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها الكبير لمنظومة الرياضة في الدولة، وما توفره من رعاية واهتمام ينعكس على تطور مختلف الألعاب، ومنها رياضة الرماية.
كما أعرب عن تقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعم سموه المستمر للبطولة وللرياضيين في المنطقة، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تعزيز نجاح البطولة، وتمكين الرماة والراميات، ورفع جاهزيتهم التنافسية.
وأثنى السبوسي على دعم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، للبطولة، مشيراً إلى أثرها المجتمعي الملموس، وتنوع فعالياتها المصاحبة في كرة القدم والبادل وأصحاب الهمم.

أخبار ذات صلة
«تحدي باها أبوظبي».. تجربة فريدة في «كثبان ليوا»
نهائي دوري الإمارات للصيد بالصقور ينطلق غداً
نهيان بن زايد
الظفرة
مجلس أبوظبي الرياضي
حمدان بن زايد
آخر الأخبار
«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول
الرياضة
«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول
اليوم 14:30
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
الرياضة
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
اليوم 14:19
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
اليوم 14:16
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
الترفيه
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
اليوم 14:13
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
الرياضة
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©