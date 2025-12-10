الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اللجنة المنظمة تعلن إقامة سباق الياسات للمحامل الشراعية السبت

اللجنة المنظمة تعلن إقامة سباق الياسات للمحامل الشراعية السبت
10 ديسمبر 2025 14:07

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الياسات عن تحديد يوم السبت المقبل موعداً لإقامة سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن فعاليات المهرجان الذي يُقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.
ويُقام السباق هذا العام على مسار يمتد لمسافة 70 كيلومتراً (37 ميلاً بحرياً)، ينطلق من جزيرة دلما مروراً بجزيرة الياسات وصولاً إلى منطقة السلع، في أحد أبرز السباقات التراثية الطويلة على مستوى الدولة .
وأكدت اللجنة المنظمة للسباق جاهزيتها الكاملة لتنظيم الحدث وفق أعلى معايير السلامة، مشيرة إلى أن السباق يجسد عمق ارتباط المجتمع الإماراتي بالإرث البحري، ويعزز حضور الرياضات التراثية في المشهد الرياضي.

