يامال يتخطى مبابي

علي معالي (أبوظبي)

ساعد لامين يامال برشلونة في الفوز على فرانكفورت 2-1 في تصفيات دوري أبطال أوروبا، بالدقيقة 53، ظهر لامين يامال على الجناح الأيسر، ومرّر كرة معلّقة من مسافة متوسطة إلى جول كوندي الذي ارتد عالياً ورأسه من مسافة قريبة، ليضمن الفوز 2-1 لأصحاب الأرض.

بهذه التمريرة، تجاوز يامال، كيليان مبابي ليصبح اللاعب الذي ساهم في أكبر عدد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا وهو في سن 18، ونجم برشلونة الشاب سجل 14 هدفاً (7 أهداف، 7 تمريرات ذهبية)، أي أكثر بهدف واحد من رقم كيليان مبابي.

لعب يامال بشكل رائع رغم تعرضه لضغط كبير من الإعلام في الآونة الأخيرة، حافظ مالك كأس سيلفر بول 2025 على أداء رائع منذ تعافيه من إصابة في الفخذ، حيث سجل 6 أهداف و8 تمريرات حاسمة بعد 14 مباراة فقط في جميع المسابقات.

ساعد يامال، برشلونة على العودة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أيام فقط، ثلاث نقاط مهمة تفتح فرصة الفوز بتذكرة التصفيات لأبناء المدرب فليك، وهم متأخرون فقط بنقطتين فقط عن أفضل 8.