الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يامال يتخطى مبابي

يامال يتخطى مبابي
10 ديسمبر 2025 14:26

علي معالي (أبوظبي)
ساعد لامين يامال برشلونة في الفوز على فرانكفورت 2-1 في تصفيات دوري أبطال أوروبا، بالدقيقة 53، ظهر لامين يامال على الجناح الأيسر، ومرّر كرة معلّقة من مسافة متوسطة إلى جول كوندي الذي ارتد عالياً ورأسه من مسافة قريبة، ليضمن الفوز 2-1 لأصحاب الأرض.
بهذه التمريرة، تجاوز يامال، كيليان مبابي ليصبح اللاعب الذي ساهم في أكبر عدد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا وهو في سن 18، ونجم برشلونة الشاب سجل 14 هدفاً (7 أهداف، 7 تمريرات ذهبية)، أي أكثر بهدف واحد من رقم كيليان مبابي.
لعب يامال بشكل رائع رغم تعرضه لضغط كبير من الإعلام في الآونة الأخيرة، حافظ مالك كأس سيلفر بول 2025 على أداء رائع منذ تعافيه من إصابة في الفخذ، حيث سجل 6 أهداف و8 تمريرات حاسمة بعد 14 مباراة فقط في جميع المسابقات.
ساعد يامال، برشلونة على العودة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أيام فقط، ثلاث نقاط مهمة تفتح فرصة الفوز بتذكرة التصفيات لأبناء المدرب فليك، وهم متأخرون فقط بنقطتين فقط عن أفضل 8.

أخبار ذات صلة
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
هالاند يشيد بالفوز الثمين في المباراة «الفوضوية»
لامين يامال
مبابي
كيليان مبابي
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول
الرياضة
«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول
اليوم 14:30
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
الرياضة
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
اليوم 14:19
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
اليوم 14:16
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
الترفيه
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
اليوم 14:13
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
الرياضة
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©