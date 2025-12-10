الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوزبكستان تكرّم محمد بن سليم بوسام الصداقة

أوزبكستان تكرّم محمد بن سليم بوسام الصداقة
10 ديسمبر 2025 14:52

دبي (الاتحاد)
تسلم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، وسام الصداقة، وهو أعلى وسام شرف في أوزبكستان يمنح للأجانب، ويمنح تقديراً للوحدة والتعاون.
وقد قدّم فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، الوسام إلى محمد بن سليم، خلال اجتماع عقد في العاصمة طشقند، التي تستضيف الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للسيارات، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي للسيارات لعام 2025، وحفل توزيع جوائز الاتحاد.
وأكد الاجتماع على الشراكة والصداقة بين أوزبكستان، والاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وركز على أولوياتهما المشتركة في ابتكار وسائل التنقل، والسلامة المرورية، وتنمية رياضة السيارات في المنطقة.
وشهد اللقاء بين الرئيسين شوكت ميرضيائيف، ومحمد بن سليم حديثاً مطولاً، عن أبرز التطورات التي شهدتها أوزبكستان في قطاعي التنقل ورياضة السيارات، بما في ذلك مشاريع تطوير البنية التحتية الرئيسة في إطار استراتيجية أوزبكستان 2030، التي تستهدف إنشاء 5500 كيلومتر من الطرق التي تربط المراكز الحضرية بالمناطق الريفية.
وسلط اللقاء الضوء على تزايد قدرة البلاد على إنتاج السيارات، والتزامها بتطبيق حلول طاقة أكثر استدامة في أسطول المركبات العامة.
كما ناقش الطرفان جهود الحكومة لتشجيع مشاركة الشباب بشكل أكبر في الأنشطة الرياضية المنتظمة، والخطة طويلة الأجل لتطوير رياضة السيارات في أوزبكستان.
وناقش الزعيمان أيضاً جهود الحكومة لتشجيع مشاركة الشباب بشكل أكبر في الأنشطة الرياضية المنتظمة، والخطة طويلة الأجل لتطوير رياضة السيارات في أوزبكستان.
وفي كلمته عقب الاجتماع، قال محمد بن سليم: «إنه لشرف عظيم أن أتسلم وسام الصداقة من فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف. هذا التكريم يمثل تذكيراً دائماً بالشراكة المتينة بين أوزبكستان، والاتحاد الدولي للسيارات، وبالإنجازات التي حققناها معاً، وبالتعاون الذي ينتظرنا في المستقبل.
وأضاف:«انطلاقاً من التزامنا المشترك بتحسين السلامة على الطرق، وجهودنا لتطوير رياضة السيارات في جميع أنحاء المنطقة، فإننا متحدون في عزمنا على تحقيق التقدم، وتوفير الفرص للجميع. ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر إلى فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف وشعب أوزبكستان».

أخبار ذات صلة
«ابن سليم» يتعهد بإحداث تغيير إيجابي في «السيارات» خلال «عمومية طشقند»
محمد بن سليم: فخور بإنجازات الإمارات في رياضة السيارات
طشقند
محمد بن سليم
الاتحاد الدولي للسيارات
آخر الأخبار
«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول
الرياضة
«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول
اليوم 14:30
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
الرياضة
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
اليوم 14:19
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
اليوم 14:16
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
الترفيه
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
اليوم 14:13
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
الرياضة
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©