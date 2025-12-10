أوزبكستان تكرّم محمد بن سليم بوسام الصداقة

دبي (الاتحاد)

تسلم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، وسام الصداقة، وهو أعلى وسام شرف في أوزبكستان يمنح للأجانب، ويمنح تقديراً للوحدة والتعاون.

وقد قدّم فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، الوسام إلى محمد بن سليم، خلال اجتماع عقد في العاصمة طشقند، التي تستضيف الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للسيارات، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي للسيارات لعام 2025، وحفل توزيع جوائز الاتحاد.

وأكد الاجتماع على الشراكة والصداقة بين أوزبكستان، والاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وركز على أولوياتهما المشتركة في ابتكار وسائل التنقل، والسلامة المرورية، وتنمية رياضة السيارات في المنطقة.

وشهد اللقاء بين الرئيسين شوكت ميرضيائيف، ومحمد بن سليم حديثاً مطولاً، عن أبرز التطورات التي شهدتها أوزبكستان في قطاعي التنقل ورياضة السيارات، بما في ذلك مشاريع تطوير البنية التحتية الرئيسة في إطار استراتيجية أوزبكستان 2030، التي تستهدف إنشاء 5500 كيلومتر من الطرق التي تربط المراكز الحضرية بالمناطق الريفية.

وسلط اللقاء الضوء على تزايد قدرة البلاد على إنتاج السيارات، والتزامها بتطبيق حلول طاقة أكثر استدامة في أسطول المركبات العامة.

كما ناقش الطرفان جهود الحكومة لتشجيع مشاركة الشباب بشكل أكبر في الأنشطة الرياضية المنتظمة، والخطة طويلة الأجل لتطوير رياضة السيارات في أوزبكستان.

وفي كلمته عقب الاجتماع، قال محمد بن سليم: «إنه لشرف عظيم أن أتسلم وسام الصداقة من فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف. هذا التكريم يمثل تذكيراً دائماً بالشراكة المتينة بين أوزبكستان، والاتحاد الدولي للسيارات، وبالإنجازات التي حققناها معاً، وبالتعاون الذي ينتظرنا في المستقبل.

وأضاف:«انطلاقاً من التزامنا المشترك بتحسين السلامة على الطرق، وجهودنا لتطوير رياضة السيارات في جميع أنحاء المنطقة، فإننا متحدون في عزمنا على تحقيق التقدم، وتوفير الفرص للجميع. ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر إلى فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف وشعب أوزبكستان».