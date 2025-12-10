«الأبيض» يضع اللمسات الأخيرة قبل «قمة البيت»

معتز الشامي (أبوظبي)

يضع الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، اللمسات الأخيرة على استعدادات «الأبيض» خلال التدريب الختامي مساء غداً الخميس في الدوحة، قبل المواجهة المرتقبة، أمام منتخب الجزائر في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، والتي تقام عند التاسعة والنصف مساء الجمعة بتوقيت الإمارات على استاد البيت، في مباراة تحمل طابعاً مصيرياً للطرفين.

ويتوقع أن يدخل «الأبيض» اللقاء المرتقب، بثقة أكبر بعدما حسم فوزه على المنتخب الكويتي بنتيجة 3-1 في الجولة الختامية لدور المجموعات، وهو الانتصار الذي منحه بطاقة العبور التاريخية إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، في المقابل، تأهل المنتخب الجزائري بعد فوز مهم على العراق بهدفين، ليخطف صدارة مجموعته الرابعة ويؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

ويركّز المدرب في الحصة الأخيرة على تعزيز دقة اللمسة الأخيرة واستغلال أنصاف الفرص، إلى جانب تدريبات مكثّفة على التسديد من خارج المنطقة.

وتُظهر إحصائيات آخر مباراتين بالبطولة، تفوقاً واضحاً للمنتخب الجزائري في القوة الهجومية والسيطرة، إذ حقق فوزين متتاليين على العراق (2-0) والبحرين (5-1)، مسجلاً 7 أهداف، بينما استقبل هدفاً وحيداً، كما بلغت نسبة استحواذه أمام العراق 70% وأمام البحرين 64%، مما يعكس تحكمه شبه الكامل في المباريات، إضافة إلى تسجيله معدلاً مرتفعاً في التسديدات بعدد 14 محاولة أمام العراق و11 أمام البحرين.

وفي المقابل، سجل الأبيض 4 أهداف واستقبل مثلها خلال مباراتيه الأخيرتين، إذ قدم أداءً متوازناً أمام مصر (1-1) ثم تفوق هجومياً على الكويت (3-1)، وبلغ عدد تسديداته أمام الكويت 9 منها 4 على المرمى، واستحوذ بنسبة 49%، ما يعكس تحسناً واضحاً في الشق الهجومي مقارنة بالبداية المتعثرة بالبطولة، بعد الخسارة الافتتاحية أمام الأردن.

أما على مستوى الدفاع، تبدو الجزائر أكثر صلابة باستقبالها لهدف وحيد فقط في ثلاث مباريات، بينما تلقى الأبيض أربعة أهداف، وهو ما يمنح كوزمين مؤشراً واضحاً بضرورة اللعب بتركيز كبير وعدم منح المنافس مساحات.

ومن جانبه شدد كوزمين خلال محاضرته للاعبين على ضرورة «نسيان الماضي» وفتح صفحة جديدة في تلك المرحلة من البطولة، مطالباً اللاعبين بضرورة اللعب بقوة وإعادة تقديم نفسه باعتباره قادماً للمنافسة أمام أي فريق، وهو ما يتطلب يقظة وأداء بروح عالية وقتالية على كل كرة.

وقال كوزمين: «مواجهة الجزائر تحتاج إلى تركيز وشخصية عالية أمام منتخب يمتلك عناصر مميزة، ويعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب، واعترف المدرب بأن بداية المنتخب لم تكن مثالية بالخسارة أمام الأردن ثم التعادل مع مصر، لكنه أكد أن الفوز على الكويت «جاء في الوقت المناسب»، ليمنح لاعبيه الثقة المطلوبة قبل مواجهة العملاق الجزائري».

واختتم: «أخيراً وصل المنتخب إلى النتيجة التي نبحث عنها، والآن نركز فقط على الفوز في ربع النهائي»، وواصل المدير الفني للأبيض: «مع ارتفاع نسق المنتخب تدريجياً، يقف الأبيض أمام اختبار حقيقي لقياس قدرته على الاستمرار في المغامرة العربية أمام منتخب يُعتبر الأكثر جاهزية للسير بعيداً في البطولة».