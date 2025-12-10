الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس العرب.. لاعبو العراق يطلبون دعم الجماهير

كأس العرب.. لاعبو العراق يطلبون دعم الجماهير
10 ديسمبر 2025 16:11

الدوحة (د ب أ)
دعا عدد من لاعبي منتخب العراق، جماهير الفريق إلى مواصلة الدعم والمساندة، وطي صفحة الخسارة أمام المنتخب الجزائري، لمتابعة المشوار في بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.
وخسر منتخب العراق صفر/ 2 أمام نظيره الجزائري، الثلاثاء، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف منتخب الجزائر (المتصدر).
وقال ميثم جبار، لاعب منتخب العراق: «واجهنا فريقاً عنيداً، هو حامل اللقب وأحد أقوى منتخبات القارة الأفريقية، وقد طوينا صفحة هذه المباراة، ونركز الآن على التحدي المقبل».
وأضاف: «ندعو الجماهير والإعلام العراقي إلى الاستمرار بالدعم من أجل مواصلة المنافسة».
من جهته، صرح اللاعب زيد إسماعيل «الخسارة كانت طبيعية في ظل النقص العددي بعد طرد اللاعب حسين علي، وواصل: نعد الجمهور بتقديم مباراة تليق بالمنتخب أمام الأردن في دور الثمانية.
أما اللاعب عمار محسن، فأكد أن المنتخب العراقي حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، مبيناً أن المواجهة المقبلة أمام منتخب الأردن تتطلب تركيزاً أعلى، مضيفاً: نحتاج إلى المزيد من الثقة والتفاؤل والدعم من أجل بلوغ المباراة النهائية.

أخبار ذات صلة
كأس العرب.. الأردن تتأهب لكسر التفوق التاريخي للعراق
العراقيون يحيون الذكرى الثامنة للانتصار على «داعش»
كأس العرب
العراق
الجزائر
آخر الأخبار
حلبة ياس تستعد لاستقبال نخبة سائقي التحمل في «الخليج 12 ساعة»
الرياضة
حلبة ياس تستعد لاستقبال نخبة سائقي التحمل في «الخليج 12 ساعة»
اليوم 14:34
«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول
الرياضة
«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول
اليوم 14:30
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
الرياضة
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
اليوم 14:19
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
اليوم 14:16
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
الترفيه
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
اليوم 14:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©