كأس العرب.. لاعبو العراق يطلبون دعم الجماهير

الدوحة (د ب أ)

دعا عدد من لاعبي منتخب العراق، جماهير الفريق إلى مواصلة الدعم والمساندة، وطي صفحة الخسارة أمام المنتخب الجزائري، لمتابعة المشوار في بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

وخسر منتخب العراق صفر/ 2 أمام نظيره الجزائري، الثلاثاء، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف منتخب الجزائر (المتصدر).

وقال ميثم جبار، لاعب منتخب العراق: «واجهنا فريقاً عنيداً، هو حامل اللقب وأحد أقوى منتخبات القارة الأفريقية، وقد طوينا صفحة هذه المباراة، ونركز الآن على التحدي المقبل».

وأضاف: «ندعو الجماهير والإعلام العراقي إلى الاستمرار بالدعم من أجل مواصلة المنافسة».

من جهته، صرح اللاعب زيد إسماعيل «الخسارة كانت طبيعية في ظل النقص العددي بعد طرد اللاعب حسين علي، وواصل: نعد الجمهور بتقديم مباراة تليق بالمنتخب أمام الأردن في دور الثمانية.

أما اللاعب عمار محسن، فأكد أن المنتخب العراقي حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، مبيناً أن المواجهة المقبلة أمام منتخب الأردن تتطلب تركيزاً أعلى، مضيفاً: نحتاج إلى المزيد من الثقة والتفاؤل والدعم من أجل بلوغ المباراة النهائية.