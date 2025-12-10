مدرب السعودية: الآن بدأت المنافسة الحقيقية في كأس العرب

الرياض/الدوحة (د ب أ)

أكد هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن المنافسة الحقيقية بدأت في بطولة كأس العرب لكرة القدم، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، مشدداً على ضرورة التركيز أمام منتخب فلسطين للعبور للدور قبل النهائي. وعقد المدير الفني الفرنسي مؤتمراً صحفياً، اليوم الأربعاء، للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب فلسطين غداً الخميس في دور الثمانية للمسابقة.

وقال رينارد إن «المنافسة الحقيقية بدأت في البطولة»، مشدداً على أن المنتخب السعودي سيعمل على التركيز من أجل الوصول للمربع الذهبي، لا سيما وأنه سيخوض مواجهة لن تكون سهلة أمام فلسطين.

وأضاف رينارد: «المنتخب الفلسطيني يملك معنويات كبيرة في هذه البطولة، وهو ما سيزيد من صعوبة اللقاء، لكنه أكد على اعتياد المنتخب السعودي على خوض مثل هذه المواجهات واللعب بروح كبيرة تليق بقيمة قميص المنتخب (الأخضر)».

وحول ما إذا كان سيقوم بالمداورة بين اللاعبين في مباراة الغد، قال رينارد: «لم نبدأ بذات التشكيلة في المواجهات الثلاث الأولى وكنا نريد القيام بالمداورة ليكون اللاعبون مستعدين للمواجهات الثلاث الأخيرة، كان من المهم العناية باللاعبين خاصة الذين لعبوا في الدوري المحلي أو في دوري أبطال آسيا والجميع مستعد لمواجهة الغد».

وعن إمكانية وصول المباراة إلى ركلات الترجيح وكيفية العمل على تطوير ذلك لدى اللاعبين، في ظل إهدار ركلات جزاء في مباريات سابقة، قال مدرب المنتخب السعودي: «سنقدم ما في وسعنا لإنهاء المواجهة في الـ90 دقيقة بطبيعة الحال وإلا علينا أن نتأقلم على واقعنا، ما تتحدث عنه هو مشكلة على الفريق وتجاوزنا هذه المشكلة ونستعد بكثير من الحزم لتحقيق هدفنا وعلينا التأقلم مع الواقع.»

ورداً على سؤال حول تأثير عدد الأجانب في الدوري السعودي على أداء اللاعب السعودي قال رينارد: «يتكرر هذا السؤال دائماً، من المهم أن نتوصل لنوع من التوازن كي يتمكن اللاعبون من اللعب بشكل أوسع وهذا رأيي كمدرب للمنتخب، طبيعي أن نكون سعداء بتطور الدوري». يذكر أن منتخب السعودية صعد للأدوار الإقصائية في البطولة، بعدما حل في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب المغرب (المتصدر)، فيما تصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات تونس وقطر وسوريا، برصيد 5 نقاط.