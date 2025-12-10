العين يجهز أوراقه الرابحة لمواجهة النصر في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي



معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل فريق العين تحضيراته للمواجهة المرتقبة التي تجمعه أمام النصر مساء السبت على ملعب استاد هزاع بن زايد في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في لقاء يحمل كل عناصر الإثارة قبل حسم بطاقة التأهل الأخيرة، وتأتي المباراة المنتظرة في ظل أفضلية واضحة للعين بعد فوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة، لكن حسابات الكؤوس كثيراً ما تحمل مفاجآت، وهو ما يتمسّك به النصر بحثاً عن عودة و«ريمونتادا» تاريخية تعيد إحياء آماله.

ويجهز الصربي إيفيتش أوراقه الرابحة للقاء المرتقب، لاسيما بعد تفوق الزعيم في الذهاب، حيث وضع سفيان رحيمي بصمته الخاصة بالتسجيل والصناعة، كما قدم بالاسيوس جهداً كبيراً توّجه بهدف مميز، بالإضافة للمدافع الأيسر رافا، حيث شكلوا مع كاكو وتراوري كلمة السر التي ضمنت تفوق البنفسج في عقر دار العميد.

وتعد مواجهة الفريقين هي الأكثر تكراراً في تاريخ البطولة، إذ يلتقيان للمرة الثامنة عشرة بعدما جمعتهما 17 مباراة سابقة، حيث يتفوّق العين بـ 7 انتصارات مقابل 6 للنصر، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل. كما يُعد هذا الموسم هو الثالث الذي يلتقي فيه الفريقان في نصف النهائي، حيث تأهل النصر في نسخة 2019-2020، بينما عبر العين في نسخة 2022-2023.

ويسعى العين للوصول إلى النهائي للمرة السادسة في تاريخه، معتمداً على أفضلية الذهاب وعلى أرقامه القوية هذا الموسم، إذ يُعد الأكثر تسديداً في البطولة بـ88 محاولة، بينها 34 على المرمى. كما يبرز هدافه كودجو لابا الذي ساهم بـ 6 أهداف في آخر 4 مباريات (3 سجلها، و3 صنعها)، إضافة إلى سفيان رحيمي الذي يملك السجل نفسه بـ6 مساهمات خلال 5 مباريات أمام النصر.

وعلى الجانب الآخر، يطمح النصر لبلوغ النهائي للمرة الرابعة، لكنه يواجه تحدياً تاريخياً، إذ لم ينجح أي فريق في التأهل، بعد خسارته ذهاباً بفارق 3 أهداف في الأدوار الإقصائية للبطولة.

ورغم ذلك، تمسّك «العميد» بأمل العودة يبقى قائماً استناداً إلى قوته الهجومية أمام العين، حيث سجل الفريق 19 هدفاً عليه في تاريخ مواجهات البطولة، مقابل 25 هدفاً استقبلها من«الزعيم»

ويحمل اللقاء ذكريات خاصة للعين الذي ودّع المسابقة الموسم الماضي بالطريقة نفسها رغم فوزه ذهاباً، وهو ما يجعله أكثر حذراً في مواجهة الإياب حتى لا تتكرر مفاجأة الجزيرة، وبين رغبة تثبيت التفوق، ومحاولة صناعة التاريخ، ينتظر عشّاق الكرة الإماراتية مواجهة تعِد بالكثير في ليلة الحسم.