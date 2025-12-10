جيرارد ينصح صلاح بالبقاء في ليفربول والتراجع عن تصريحاته

لندن(أ ف ب)

رأى قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد أن الفريق لا يزال بحاجة للنجم المصري محمد صلاح، داعياً إياه للتراجع عن التصريحات النارية التي أطلقها واتّهم فيها النادي بالتخلي عنه.

واستُبعد الدولي المصري عن تشكيلة الفريق التي خاضت المواجهة أمام إنتر ميلان الإيطالي (1-0) في مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، بعد هجوم غير مسبوق من صلاح على مدربه الهولندي أرني سلوت وإدارة النادي، على خلفية جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

وفي حين وصف مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر تصرف صلاح بالمخزي، حضّ جيرارد اللاعب المصري والإدارة على إظهار الوحدة من جديد لمصلحة الجميع في أنفيلد.

وقال جيرارد لقناة «تي أن تي سبورتس»: «من الواضح أنه مستاء جداً لعدم مشاركته، وهذا أمر أحترمه».

وتابع: «لقد أخطأ بالكلام عن تخلّي النادي عنه. يجب أن يتراجع عن ذلك قليلاً ومعالجة الأمر مع المدرب».

وأوضح جيرارد أن الخلافات بين اللاعبين والإدارات ليست شيئاً جديداً»لقد رأيت ذلك وعشته مع (لويس) سواريس عندما اختلف وجهاً لوجه مع براندن (رودجرز). كنت هناك وفعلت ذلك بنفسي. أطلقت تصريحات مماثلة لصلاح في 30 ثانية ضد (مانشستر) يونايتد وتعرضت للطرد«.

وأضاف جيرارد»لا أحد مثالي، وكلنا فقدنا السيطرة كلاعبين، وقمنا بأشياء عاطفية«، معرباً عن أمله في أن يدرك صلاح في النهاية أنه كان»منفعلاً قليلاً ومتسرعاً بعض الشيء«.

وأشعلت تصريحات صلاح التكهنات حول اقتراب ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول (250 هدفاً في 420 مباراة) من الرحيل عن أنفيلد في سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

ونشر ابن ال 33 عاماً صورة له داخل صالة التدريبات البدنية لليفربول الثلاثاء.

وأثار الخلاف المستجد اهتمام السعودية بجذب صلاح، حيث أفاد مصدر في صندوق الاستثمارات العامة وكالة فرانس برس إن المملكة ستبذل»قصارى جهدها«لضمّه.

وعلّق جيرارد»في نهاية المطاف، ليفربول بحاجة إلى عودة محمد صلاح ليقدم أداءً جيداً ويسجل الأهداف لأنه أفضل لاعب وأفضل هداف، وسيساعدهم على الخروج من هذه الأزمة. إذا استمرت القصة، بهذا الأمر سيكون أكبر مما نعرفه ونراه جميعاً".