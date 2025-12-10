إنجلترا تستعد للمونديال بمواجهة أوروجواي واليابان في مارس

لندن (رويترز)

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن منتخب إنجلترا سيستضيف أوروجواي واليابان في مباراتين وديتين على ملعب ويمبلي في مارس المقبل، ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.

وستكون المباراتان الفرصة الأخيرة للمدرب توماس توخيل لتقييم تشكيلته، قبل وضع اللمسات النهائية على اختياراته للبطولة.

وبعد أن جنّبت القرعة إنجلترا مواجهة أي منافس من آسيا أو أميركا الجنوبية في دور المجموعات، قال توخيل إنه من الأفضل البحث عن منافسين مختلفين، قبل أن يتم تأكيد المباراتين أمام أوروجواي المصنّفة 16 عالمياً في 27 مارس، تليها مواجهة اليابان المصنّفة 18 بعد ثلاثة أيام.

وقال توخيل في بيان «نحن سعداء جداً بتأكيد هاتين المباراتين قبل كأس العالم. أردنا مواجهة فريقين مصنفين ضمن أفضل 20 في العالم، وأيضاً اختبار أنفسنا أمام منافسين من خارج أوروبا».

وكانت آخر مواجهة لإنجلترا مع أوروجواي في دور المجموعات بكأس العالم 2014 بالبرازيل، وانتهت بخسارة إنجلترا 2-1، بينما التقت مع اليابان ثلاث مرات فقط، كان آخرها في عام 2010.

ومن المتوقع أن يخوض فريق المدرب توخيل مباراتين وديتين إضافيتين في الولايات المتحدة، قبل انطلاق كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتلعب إنجلترا في مجموعة تضم كرواتيا وغانا وبنما، وستبدأ مشوارها في 17 يونيو بمواجهة كرواتيا في دالاس.