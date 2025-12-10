الإمارات ومصر يمثلان العرب في «مونديال» الريشة الطائرة



علي معالي (أبوظبي)

تنطلق يوم غد بطولة كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق، برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وتستمر حتى 14 ديسمبر الجاري على شاطئ خورفكان ويمثل العرب في هذه النسخة، وهي الأولى في تاريخ اللعبة، منتخبا الإمارات ومصر فقط، وسط مشاركة 96 لاعباً يمثلون 12 دولة من مختلف دول العالم، والدول المشاركة في البطولة هي: الإمارات، مصر، أستراليا، هونج كونج، ألمانيا، أذربيجان، البرازيل، إندونيسيا، بلغاريا، نيجيريا، الصين، هولندا بالإضافة إلى المستضيفة الإمارات، وتشهد البطولة ثلاث مسابقات رئيسية، هي ثلاثي الرجال وثلاثي السيدات وسباق التتابع للفرق.

وأعلنت اللجنة المنظمة جدول مباريات اليوم الأول الذي تنطلق تصفياته في الثالثة والنصف عصراً بمسابقة ثلاثي الرجال، حيث يلتقي منتخبنا مع إندونيسيا، ومصر مع أذربيجان، وهونج كونج مع أستراليا، ألمانيا ضد هولندا، البرازيل ضد الإمارات، وبلغاريا ضد أذربيجان وتتواصل الجولات بمباريات نيجيريا وأستراليا، والصين للرجال ضد هولندا وإندونيسيا ضد البرازيلي، ومصر مع بلغاريا، وهونج كونج ضد نيجيريا، وألمانيا مع الصين، في مسابقة ثلاثي السيدات يلتقي هونج كونج مع أستراليا، وألمانيا ضد الإمارات، وإندونيسيا ضد هولندا، مصر ضد بلغاريا، والصين ضد أستراليا، نيجيريا ضد الإمارات، وتتواصل الجولات خلال الفترة المسائية بإقامة مباريات البرازيل ضد هولندا، وأذربيجان ضد بلغاريا، وهونج كونج الصين ضد سيدات الصين، وسيدات ألمانيا ضد نيجيريا، وإندونيسيا ضد البرازيل، مصر ضد أذربيجان

من جانبه صرح سالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة بأن منتخباتنا جاهزة لأول ظهور لها في هذا المونديال، وجاهزون بكل قوة لتقديم أفضل المستويات، في ظل رغبة لاعبينا الكبيرة، والتي ظهرت جلية في الفترة التي سبقت المونديال، من خلال التدريبات القوية ورغبتهم في تقديم المستوى المميز في كل منافسات البطولة.